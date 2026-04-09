見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第9話が9日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、りん（見上愛）と環（宮島るか）は信勝（斉藤陽一郎）を頼って東京へと向かう。しかし、信勝の店は

一方、教会で直美（上坂樹里）を見守ってきた宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）が日本を離れることになった。直美は一緒に連れて行ってほしいと頼むが断られ…。

途方に暮れる2人だが、風のいたずらで出会うことになる。

ついにダブルヒロインが運命の出会いをし、ネットでも反響があった。

Xには「虎太郎で良かった〜」「誰かきた。たっちじゃなかった（笑）」「結ばれない初恋枠か」「虎太郎！お前いい男すぎんだろ！」「船代節約しててくてく 東京に着きました」「おもしろ長髪の叔父きたー」「信勝おじの家、潰れてた…！」「メアリー帰っちゃうん…」「インドに？」「メアリー、ド正論」「住み込みで、子供連れは難しいな」「環ちゃん大人しいねぇ」「風車って、よく飛ぶんだね」「ようやく2人が出会った〜」「即パンをパクっちゃう環……かわいい…」「ここで二人の主人公が運命の出会い！」「風車が、ガールミーツガール…」「朝ドラらしい奇跡の出会いだね」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。