乃木坂46瀬戸口心月「ViViビューティーアンバサダー」就任 美容連載もスタート「自分を磨いていきたい」
【モデルプレス＝2026/04/09】乃木坂46・6期生の瀬戸口心月が「ViViビューティーアンバサダー」として4月23日発売の「ViVi」（講談社）6月号通常版に登場。あわせて「美・やってみつき」という美容連載もスタートする。
【写真】20歳乃木坂メンバー、引き込まれるようなアイドルオーラ放つ
「ViVi」がビューティーアンバサダーを立てるのは初の試み。瀬戸口は今後「ViVi」と読者をつなぐ代表として、トレンドのメイクやヘア、気になるスキンケアなどいろいろな美容にトライして学んでいく。「美容に関しては初心者」という瀬戸口だが、この役目と連載を通して「メイクにもスキンケアにもヘアケアにもボディメイクにも！美容の全ジャンルに詳しくなって、自分を磨いていきたいです！」と気合いは充分。撮影に立ち会った美容担当デスクも、その顔の小ささ、きゅるんとした瞳、そして引き込まれるようなキラキラのアイドルオーラにただならぬ可能性を感じていた。
「乃木坂46・6期生のお披露目会で、全力でチアリーダーのパフォーマンスをする瀬戸口さんを見て、太陽みたいな笑顔の子だなと心を掴まれました。その時に、真面目でひた向きに努力してきた子なのだろうと人となりを想像したのですが、実際にお会いすると、さらに謙虚さと可愛さも相まって虜になってしまいました。美容初心者という瀬戸口さんは等身大の読者そのものだと思っています。Z世代の代表として、これから美容に向き合っていく姿は、読者の皆さんも共感できるはず。一緒に学んでいく存在として、『ViVi ビューティーアンバサダー』になっていただきました。1年後、読者の皆さんとどんな進化を見せてくれるのか、今からとても楽しみです！」と、本誌編集長もコメントを寄せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】20歳乃木坂メンバー、引き込まれるようなアイドルオーラ放つ
◆瀬戸口心月「ViViビューティーアンバサダー」就任
「ViVi」がビューティーアンバサダーを立てるのは初の試み。瀬戸口は今後「ViVi」と読者をつなぐ代表として、トレンドのメイクやヘア、気になるスキンケアなどいろいろな美容にトライして学んでいく。「美容に関しては初心者」という瀬戸口だが、この役目と連載を通して「メイクにもスキンケアにもヘアケアにもボディメイクにも！美容の全ジャンルに詳しくなって、自分を磨いていきたいです！」と気合いは充分。撮影に立ち会った美容担当デスクも、その顔の小ささ、きゅるんとした瞳、そして引き込まれるようなキラキラのアイドルオーラにただならぬ可能性を感じていた。
◆「ViVi」編集長も絶賛「太陽みたいな笑顔の子」
「乃木坂46・6期生のお披露目会で、全力でチアリーダーのパフォーマンスをする瀬戸口さんを見て、太陽みたいな笑顔の子だなと心を掴まれました。その時に、真面目でひた向きに努力してきた子なのだろうと人となりを想像したのですが、実際にお会いすると、さらに謙虚さと可愛さも相まって虜になってしまいました。美容初心者という瀬戸口さんは等身大の読者そのものだと思っています。Z世代の代表として、これから美容に向き合っていく姿は、読者の皆さんも共感できるはず。一緒に学んでいく存在として、『ViVi ビューティーアンバサダー』になっていただきました。1年後、読者の皆さんとどんな進化を見せてくれるのか、今からとても楽しみです！」と、本誌編集長もコメントを寄せている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】