元ピンク・レディーの未唯mieさん（68）が2026年4月5日、自身のインスタグラムを更新。元キャンディーズで歌手の伊藤蘭さん（71）との2ショットを披露した。

「ツアー初日に行って来ました〜」

未唯mieさんは、「ツアー初日に行って来ました〜」と報告を添え、伊藤蘭さんとの2ショットを投稿。「ますますお元気で美しく可愛い〜蘭さん」「メンバーも一新されて、ドライブ感と勢いが気持ちイイ演奏」「新曲も、とっても素敵なノリ曲」と語っていた。

そして、「蘭さんは、いつお目にかかってもふわっと可愛らしい雰囲気にやられます」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、未唯mieさんはピンクのハート柄がデザインされた黒いブラウスを着用。伊藤さんはアシンメトリーデザインで右肩が出たドレスというコーデ。未唯mieさんから伊藤さんに贈られた華やかなフラワースタンドの両サイドに立ち、2人とも笑顔をみせていた。

この投稿には、「美女が2人」「いつまでも若々しいお2人」「ツーショットが見られるなんて幸せすぎます」「ほんと最高です！！」「昭和のスーパーアイドルのツーショット」といったコメントが寄せられていた。