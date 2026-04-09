5つのバウンダリーを自己診断！ 気付かぬうちに起こっている「境界線の混乱」を認識すべき理由【しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー】

あなたのバウンダリー、混乱していませんか？

人間関係にまつわる悩みや苦しみは、「境界の混乱」から生まれます。それなのに、多くの人はそれに気づくことなく、「自分が悪いんだ」「あの人のせいだ」と自分や相手を責め、終わりのない悩みにひとりでつらさを抱えこんでしまいます。

そんな状況から脱するためには、まず「境界の混乱」を招いている自分自身の「くせ」に気づくことが必要です。ここでは、その気づきの第一歩となるチェックシートを用意しました。自分に当てはまるものにチェックを入れてみてください。

【５つのバウンダリー】

・からだの境界

・感情・意思の境界

・責任の境界

・時間の境界

・お金の境界

からだの境界編 チェックシート

□ 健康に影響が出るほど、長時間の仕事やきつい作業をしている

□ 極端に食事を減らしている、あるいは食事をほとんどとらない

□ お酒を日常的にたくさん飲んでいる

□ 誰かに暴力や身体的・精神的な圧力を受けている

□ 子どもの部屋に無断で入る

□ 子どもの持ち物を断りなくチェックする

□ 子どもが問題を起こしたとき、解決するために自分が奔走する

感情・意志の境界編 チェックシート

□ 人から頼まれたり期待されたりすると、嫌でもノーといえない

□ 相手がどう反応するかが怖くて、自分の考えや気持ちを口に出せない

□ 相手の考えや気持ちに合わせてしまう

□ 年上の人や著名人などの考えや気持ちを正しいと思いこみがち

□ 人の考えや気持ちに振り回されて、自分の考えや気持ちがわからなくなる

□ 常識や多数派の価値観を信じ、価値観の違う相手を一方的に非難したり叱責したりする

□ 子どもに自分の気持ちや本音を伝えられない

□ 子どもの感じ方や考え方を頭ごなしに否定する

責任の境界編 チェックシート

□ 人に親切にすることがよいことだと思っていて、すぐに行動に移してしまう

□ 問題や課題はすぐに解決したほうがいいと思い、頼まれもしないのにすぐ行動してしまう

□ 苦しんでいる人に対して「ふびんだ」「かわいそう」という感情が先立ち、客観的に見られない

□ 誰かが自分を「幸せにしてくれる」ことをつい期待してしまう

□ 職場のシステムや人材不足などが解決すれば、自分の仕事の問題もすべて解決すると考えている

□ みんなが全力を出してがんばらなければ、組織が成り立たないと思っている

□ 子どもが問題を起こしたとき、自分が子ども以上に乗り出して必死になってしまう

□ 子どもの不始末や失敗は、すべてが親の責任だと思う

時間 ／お金の境界編 チェックシート

□ スキマ時間や寝る前に、知らず知らずのうちにスマホを触ってしまう

□ 休日を有意義にすごそうと思うのに、ダラダラとすごしてしまいがち

□ 何かと時間を気にしてしまい、いつも気持ちが落ち着かない

□ 物事が予定どおりに進まないと焦ったりイライラしたりしてしまう

□ 気のおけない相手なら、すこし遅刻しても大丈夫だと思っている

□ 買い物に行くと、ついよけいなものまで買ってしまう

□ 財布に余裕がないのに、友人や恋人におごったりプレゼントをしたりしてしまう

□ 健康を維持するために過度なダイエットを続けている

チェックシートでわかること

それぞれのチェックシートに、あなたはいくつ当てはまる項目がありましたか？

たとえ当てはまる項目が１個だけでもしんどいと感じる人もいますし、３個、４個と当てはまっていてもそのしんどさに気がつかない人もいるでしょう。

チェックシートに挙げた項目は、いずれも「境界」が混乱しているときに起こりうる、好ましくない状態です。そして、これらの混乱にはあなたのバウンダリーの「くせ」が影響しているのです。

「わたしは知らないうちに境界が混乱していたんだ」とショックを受けた人もいるかもしれませんね。でも、落ちこむ必要はありません。ここでバウンダリーのくせに気づくことができれば、その瞬間から、くせを軌道修正することができるからです。

【出典】『しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー』著：長谷川俊雄／イラスト：高木ことみ

【著者紹介】

長谷川 俊雄

白梅学園大学名誉教授、社会福祉士、精神保健福祉士、NPO 法人つながる会代表理事、social work lab MIRAI 代表。

1981年から横浜市役所の社会福祉職として現場で活動したのち、精神科クリニックのソーシャルワーカーに転職。その後、愛知県立大学での教員経験を経て、2009年に「NPO 法人つながる会」を設立。2010年から白梅学園大学に移り、教育・実践・政策提言に携わる。2023年に「social work lab MIRAI」を開設し、援助職支援や家族支援にも取り組む。「バウンダリー」についてのワークショップを各地で行っている。



【イラストレーター紹介】

高木ことみ

ゆるくてかわいいイラストを制作するイラストレーター。とくに、難しい内容を図やイラストを用いてわかりやすく伝えることが得意。見ている人に親しみを感じてもらえるような表現を心がけている。おもな作品に『ゆるゆる稼げるWeb ライティングのお仕事はじめかたBOOK』（技術評論社／表紙・本文イラスト）、『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめるポリヴェーガル理論』（日本文芸社／表紙・本文イラスト）など。