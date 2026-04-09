日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3409（+25.0 +0.74%）
ホンダ 1295（+11.5 +0.90%）
三菱ＵＦＪ 2923（+38 +1.32%）
みずほＦＧ 6977（+31 +0.45%）
三井住友ＦＧ 5703（+82 +1.46%）
東京海上 7451（+81 +1.10%）
ＮＴＴ 156（+0.7 +0.45%）
ＫＤＤＩ 2720（+9 +0.33%）
ソフトバンク 216（0.0 0.00%）
伊藤忠 2111（+13.5 +0.64%）
三菱商 5493（+57 +1.05%）
三井物 6462（+101 +1.59%）
武田 5918（+129 +2.23%）
第一三共 2872（+39.5 +1.39%）
信越化 6587（+117 +1.81%）
日立 4989（+74 +1.51%）
ソニーＧ 3390（+2 +0.06%）
三菱電 5672（+53 +0.94%）
ダイキン 20456（+91 +0.45%）
三菱重 4902（+52 +1.07%）
村田製 4031（+31 +0.78%）
東エレク 42815（+405 +0.95%）
ＨＯＹＡ 28970（+215 +0.75%）
ＪＴ 6108（+27 +0.44%）
セブン＆アイ 2214（+15.5 +0.71%）
ファストリ 68457（+697 +1.03%）
リクルート 7358（+25 +0.34%）
任天堂 8658（-49 -0.56%）
ソフトバンクＧ 3822（0 0.00%）
キーエンス（普通株） 61050（+530 +0.88%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3409（+25.0 +0.74%）
ホンダ 1295（+11.5 +0.90%）
三菱ＵＦＪ 2923（+38 +1.32%）
みずほＦＧ 6977（+31 +0.45%）
三井住友ＦＧ 5703（+82 +1.46%）
東京海上 7451（+81 +1.10%）
ＮＴＴ 156（+0.7 +0.45%）
ＫＤＤＩ 2720（+9 +0.33%）
ソフトバンク 216（0.0 0.00%）
伊藤忠 2111（+13.5 +0.64%）
三菱商 5493（+57 +1.05%）
三井物 6462（+101 +1.59%）
武田 5918（+129 +2.23%）
第一三共 2872（+39.5 +1.39%）
信越化 6587（+117 +1.81%）
日立 4989（+74 +1.51%）
ソニーＧ 3390（+2 +0.06%）
三菱電 5672（+53 +0.94%）
ダイキン 20456（+91 +0.45%）
三菱重 4902（+52 +1.07%）
村田製 4031（+31 +0.78%）
東エレク 42815（+405 +0.95%）
ＨＯＹＡ 28970（+215 +0.75%）
ＪＴ 6108（+27 +0.44%）
セブン＆アイ 2214（+15.5 +0.71%）
ファストリ 68457（+697 +1.03%）
リクルート 7358（+25 +0.34%）
任天堂 8658（-49 -0.56%）
ソフトバンクＧ 3822（0 0.00%）
キーエンス（普通株） 61050（+530 +0.88%）