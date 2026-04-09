日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3409（+25.0　+0.74%）
ホンダ　1295（+11.5　+0.90%）
三菱ＵＦＪ　2923（+38　+1.32%）
みずほＦＧ　6977（+31　+0.45%）
三井住友ＦＧ　5703（+82　+1.46%）
東京海上　7451（+81　+1.10%）
ＮＴＴ　156（+0.7　+0.45%）
ＫＤＤＩ　2720（+9　+0.33%）
ソフトバンク　216（0.0　0.00%）
伊藤忠　2111（+13.5　+0.64%）
三菱商　5493（+57　+1.05%）
三井物　6462（+101　+1.59%）
武田　5918（+129　+2.23%）
第一三共　2872（+39.5　+1.39%）
信越化　6587（+117　+1.81%）
日立　4989（+74　+1.51%）
ソニーＧ　3390（+2　+0.06%）
三菱電　5672（+53　+0.94%）
ダイキン　20456（+91　+0.45%）
三菱重　4902（+52　+1.07%）
村田製　4031（+31　+0.78%）
東エレク　42815（+405　+0.95%）
ＨＯＹＡ　28970（+215　+0.75%）
ＪＴ　6108（+27　+0.44%）
セブン＆アイ　2214（+15.5　+0.71%）
ファストリ　68457（+697　+1.03%）
リクルート　7358（+25　+0.34%）
任天堂　8658（-49　-0.56%）
ソフトバンクＧ　3822（0　0.00%）
キーエンス（普通株）　61050（+530　+0.88%）