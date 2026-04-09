東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.57 高値159.71 安値157.89
161.38 ハイブレイク
160.54 抵抗2
159.56 抵抗1
158.72 ピボット
157.74 支持1
156.90 支持2
155.92 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1663 高値1.1722 安値1.1590
1.1859 ハイブレイク
1.1790 抵抗2
1.1727 抵抗1
1.1658 ピボット
1.1595 支持1
1.1526 支持2
1.1463 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3394 高値1.3484 安値1.3287
1.3687 ハイブレイク
1.3585 抵抗2
1.3490 抵抗1
1.3388 ピボット
1.3293 支持1
1.3191 支持2
1.3096 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7914 高値0.7985 安値0.7870
0.8091 ハイブレイク
0.8038 抵抗2
0.7976 抵抗1
0.7923 ピボット
0.7861 支持1
0.7808 支持2
0.7746 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.57 高値159.71 安値157.89
161.38 ハイブレイク
160.54 抵抗2
159.56 抵抗1
158.72 ピボット
157.74 支持1
156.90 支持2
155.92 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1663 高値1.1722 安値1.1590
1.1859 ハイブレイク
1.1790 抵抗2
1.1727 抵抗1
1.1658 ピボット
1.1595 支持1
1.1526 支持2
1.1463 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3394 高値1.3484 安値1.3287
1.3687 ハイブレイク
1.3585 抵抗2
1.3490 抵抗1
1.3388 ピボット
1.3293 支持1
1.3191 支持2
1.3096 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7914 高値0.7985 安値0.7870
0.8091 ハイブレイク
0.8038 抵抗2
0.7976 抵抗1
0.7923 ピボット
0.7861 支持1
0.7808 支持2
0.7746 ローブレイク