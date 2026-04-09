東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.57　高値159.71　安値157.89

161.38　ハイブレイク
160.54　抵抗2
159.56　抵抗1
158.72　ピボット
157.74　支持1
156.90　支持2
155.92　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1663　高値1.1722　安値1.1590

1.1859　ハイブレイク
1.1790　抵抗2
1.1727　抵抗1
1.1658　ピボット
1.1595　支持1
1.1526　支持2
1.1463　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3394　高値1.3484　安値1.3287

1.3687　ハイブレイク
1.3585　抵抗2
1.3490　抵抗1
1.3388　ピボット
1.3293　支持1
1.3191　支持2
1.3096　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7914　高値0.7985　安値0.7870

0.8091　ハイブレイク
0.8038　抵抗2
0.7976　抵抗1
0.7923　ピボット
0.7861　支持1
0.7808　支持2
0.7746　ローブレイク