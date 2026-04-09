◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 練習日（８日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）８日＝星野浩司】マスターズ開幕前日の８日、パー３専用コースの９ホールで恒例のパー３コンテストが行われた。

世界ランク１位でマスターズ２度優勝のスコッティ・シェフラー（米国）は妻・メリディスさん、来月で２歳の長男・ベネットくん、３月２７日に誕生した次男・レミーくんとともに出場。ベネットくんが子供用のクラブを手にグリーンではしゃぐなど、パトロン（観客）から温かい拍手を受けた。

また、昨年大会覇者のロリー・マキロイは妻のエリカさん、５歳の長女・ポピーちゃんとプレー。昨年のコンテストでロングパットを沈めて大きな注目を集めたポピーちゃんの登場に、会場から大声援が寄せられた。

６アンダーをマークしたアーロン・ライが、英国出身の選手では３人目となる優勝を飾った。今大会では４つのホールインワンが達成され、合計１１９回となった。

パー３コンテストは、オーガスタ・ナショナルＧＣの共同創設者の１人であるクリフォード・ロバーツが発案し、１９６０年に初開催。２０１７年は悪天候、２０年と２１年は新型コロナ禍の影響で中止となった以外は毎年開催している。初めての王者はサム・スニード（米国）。日本勢は青木功が７５年と８１年、中嶋常幸が８８年に優勝している。