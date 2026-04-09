7月3日よりテアトル新宿ほかで全国公開される奈緒主演映画『死ねばいいのに』の追加キャストとして、前原滉、髙橋ひかる、草川拓弥、田畑智子、平原テツの出演が発表された。

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原作は、京極夏彦による異色のミステリー小説。主演を務める奈緒は、何者かによって殺された鹿島亜佐美について尋ね歩く謎めいた人物・渡来映子を演じ、伊東蒼が亜佐美役を担当する。『マイ・ダディ』の金井純一が監督を務め、『桐島、部活やめるってよ』の喜安浩平が脚本を手がける。

新たに出演が発表されたのは、主人公・映子（奈緒）がその存在を探し回る、亜佐美（伊東蒼）の生前の関係者たち。亜佐美の上司で不倫関係にあった山崎寛之役にはNHK連続テレビ小説『らんまん』などの前原、亜佐美の先輩の篠宮佳織役には『ロマンティック・キラー』の髙橋が決定。

さらに、亜佐美の彼氏・佐久間雄也役で超特急の草川、亜佐美の母親・鹿島尚子役で田畑が出演。そして、亜佐美の事件に関わる弁護士・五條陸役を平原が務める。

そのほか、浅野竣哉、カトウシンスケ、木原勝利、日高七海の出演も決定した。（文＝リアルサウンド編集部）