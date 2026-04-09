９日の主なマーケットイベント ９日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

１４：００ 日・消費者態度指数

１５：００ 独・鉱工業生産

１５：００ 独・貿易収支

２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，確定値）

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・卸売売上高

２３：００ 米・卸売在庫

※米・３０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ドーン<2303>，イオン九州<2653>，カネ美食品<2669>，ジーフット<2686>，キャンドゥ<2698>，キユーピー<2809>，トレファク<3093>，セブン＆アイ<3382>，ツルハＨＤ<3391>，イオンファン<4343>，ウイングアク<4432>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ローツェ<6323>，古野電<6814>，イオン北海道<7512>，コジマ<7513>，スギＨＤ<7649>，シグマ光機<7713>，オンワード<8016>，ワキタ<8125>，ライフコーポ<8194>，ＭＶ東海<8198>，ＭｒＭａｘ<8203>，イオン<8267>，ＢＳ１１<9414>，プログリット<9560>，オオバ<9765>，吉野家ＨＤ<9861>，コックス<9876>，カンセキ<9903>，ファストリ<9983>ほか

※東証スタンダード・名証メイン市場上場：ソフトテックス<550A>



出所：MINKABU PRESS