ク・ギョファンとムン・ガヨンが主演を務める韓国映画『Once We Were Us（英題）』が、『サヨナラの引力』の邦題で7月3日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかで公開されることが決定した。

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2025年の大晦日に韓国で公開され、3週連続で週末興行ランキング1位を記録し、観客動員数260万人を突破した本作は、青春時代を輝かせた忘れられない恋と人生の選択を描いたロマンティックラブストーリー。監督を務めた『82年生まれ、キム・ジヨン』などのキム・ドヨンは本作について、「誰もが一度は経験する激しい恋と別れの物語。だからこそ普遍的な物語になりえた」と語っている。

不器用だけど誠実な工学部生ウノを演じるのは、『キル・ボクスン』『D.P. －脱走兵追跡官－』などのク・ギョファン。厳しい現実の中で建築家を目指すジョンウォンを、『女神降臨』のムン・ガヨンが演じた。かつて激しく愛し合い別れたウノとジョンウォンは、10年ぶりの偶然の再会をきっかけに思い出をたどっていく。

公開された特報映像では、10年前、青春時代のウノとジョンウォンのきらめく恋が映し出される。別れる未来を疑わず愛し合ったあの頃。サヨナラを経て10年後に再会したときにウノ（ク・ギョファン）がジョンウォン（ムン・ガヨン）に問う「もしもあの時……」。2人の恋に何があったのか、そしてこれからどうなっていくのか。

あわせて公開されたティザービジュアルでは、美しい景色の中で見つめ合う2人の姿が描かれている。

また、4月10日よりムビチケ前売券（オンライン）の発売も決定。特典となる「オリジナルスマホ壁紙」には、肩を寄せ合い同じ時間を過ごす2人の姿が写し出されている。

さらに、本作がPontaパス会員特典「推しトク映画」の対象作品となることも決定。会員本人と同伴者1名まで、土日平日いつでも一般・大学生は 1,100円、高校生以下は900円で鑑賞できる。「推しトク映画」の対象劇場など詳細は「推しトク映画」クーポンサイトで確認できる。（文＝リアルサウンド編集部）