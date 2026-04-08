甲状腺疾患とはどんな病気？ バセドウ病・橋本病の原因や症状について【医師解説】

甲状腺疾患は女性に多く、全体の約8～9割を占めるとも言われていますが、軽い段階では自覚症状がないため、見過ごされやすいそうです。また、甲状腺ホルモンは妊娠や出産にも深く関わると聞きますが、具体的にどういうことなのでしょうか？ そこで、甲状腺疾患はどのような病気なのかについて、内分泌代謝科専門医の川名部新先生（おばな内科クリニック院長）に解説してもらいました。

監修医師：

川名部 新（おばな内科クリニック）

聖マリアンナ医科大学卒業。同大学病院では代謝内分泌を主として、糖尿病や生活習慣病を専門に経験を重ねる。2023年4月より川崎市中原区にある『おばな内科クリニック』を継承し、院長を務める。日本内科学会認定医、日本糖尿病学会認定糖尿病専門医、日本内分泌学会認定内分泌代謝科専門医、臨床研修指導医

編集部

甲状腺について教えてください。

川名部先生

甲状腺とは、喉仏のすぐ下にある蝶の形をした小さな臓器で、女性ホルモン、男性ホルモン、副腎皮質ホルモンなど、さまざまなホルモンが作られています。甲状腺で作られるホルモンは「甲状腺ホルモン」と呼ばれ、代謝などの役割を担っています。

編集部

では、甲状腺の疾患にはどのようなものがありますか？

川名部先生

大きく分けると、甲状腺の機能が亢進する「甲状腺機能亢進症」と、逆に機能が低下する「甲状腺機能低下症」があります。ほかには、甲状腺に腫瘍ができる「甲状腺腫瘍」もありますが、多くの場合、無症状で良性です。

編集部

甲状腺機能亢進症について、もう少し詳しく教えていただけますか？

川名部先生

甲状腺ホルモンの分泌が過剰になることで、代謝が活発になりさまざまな症状が現れます。代表的な疾患にバセドウ病がありますが、亜急性甲状腺炎や無痛性甲状腺炎のように、一時的にホルモンが大量に放出されるケースもあります。暑がりや多汗、動悸、体重減少、手の震え、疲れやすさ、下痢などがよく見られる症状です。さらに、眼球が突出することで目が閉じにくくなる場合もあります。

編集部

甲状腺機能低下症についても教えてください。

川名部先生

甲状腺機能低下症の代表的な疾患に「慢性甲状腺炎（橋本病）」があります。免疫異常による炎症で甲状腺が徐々に破壊されます。首が腫れたように感じることがあり、全身の代謝が低下するため、寒がり、体重増加、疲労感、体温低下、脂質異常症、便秘などの症状が現れます。さらに、気分の落ち込みや不安感が強くなることもあり、うつ病や更年期障害と間違われるケースもあるようです。

※この記事はメディカルドックにて＜甲状腺疾患=｢妊娠しにくい・流産しやすい｣って本当？ 不妊や流産リスクを医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。