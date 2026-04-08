メディカルドック監修医が膵臓がんの初期症状・末期症状などを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「膵臓がんの痛み」はどんな特徴があるかご存知ですか？初期症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

齋藤 雄佑（医師）

「膵臓がん」とは？

日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永仁会病院に勤務。日本外科学会外科専門医。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント。

膵臓がんは、膵臓にできる悪性腫瘍です。膵臓は胃の後ろ側にある臓器で、消化酵素や血糖を調整するホルモンを分泌する役割を担っています。2019年に膵臓がんと診断された方は43000人あまり[陽伊1] 。膵臓がんは初期症状に乏しく、進行するまで気づかないことが多い病気です。そのため、発見された時にはすでに進行しているケースが多く、早期発見が非常に難しいがんの一つとされています。

膵臓がんの前兆となる初期症状

膵臓がんは初期症状に乏しいですが、以下のような症状が現れることがあります。

腹痛や背部痛

みぞおちの鈍痛や、背中や腰に広がる痛みは、膵臓がんの初期症状として現れることがあります。これらの痛みは、食後や夜間に強くなる傾向があります。腹痛があるときはお近くの内科を受診しましょう。

黄疸・白色便

膵臓がんが胆管を圧迫すると、胆汁の流れが滞り、黄疸が生じることがあります。黄疸は、皮膚や白目が黄色くなる症状です。また、胆汁が流れないことで便に色がつかずに白色便がでる場合もあります。黄疸や白色便がある場合にはすぐにお近くの消化器科を受診してください。

食欲不振や体重減少

膵臓がんでは、食欲不振や体重減少がみられることがあります。これは、がんによる消化機能の低下や、がん細胞がエネルギーを消費するために起こります。食欲不振や体重減少がある場合はお近くの内科を受診しましょう。

急な糖尿病の発症や悪化

膵臓はインスリンという血糖を調節するホルモンを作り出します。膵臓がんができると膵臓のインスリンを作る作用が失われ、急な糖尿病の発症や悪化を招きます。そのような場合には高血糖の症状として倦怠感や喉の渇き、体重減少などを認める場合があります。気になる症状がある場合には、お近くの内科を受診しましょう。

膵臓がんの末期症状

膵臓がんが進行した場合、以下のような末期症状が現れることがあります。末期症状に対する治療の目標は、痛みなどの症状を和らげ、生活の質を維持することです。緩和医療チームと協力し、生活の質を最大限に高めるための治療・サポートが行われます。

激しい痛み

膵臓がんが進行すると、痛みは間欠痛から持続痛に変わります。痛みは、鎮痛剤を使用してもコントロールできない場合があります。麻薬性の鎮痛剤を使用する場合もありますので、緩和医療科のある医療機関で相談しましょう。

全身倦怠感や食欲不振

膵臓がんが進行すると、全身倦怠感や食欲不振が強くなります。体重もさらに減少します。気になる症状があるときは、主治医に相談しましょう。

腹部膨満感や腹水

膵臓がんが進行すると、腹部膨満感や腹水が溜まることがあります。これは、がんが腹腔内に広がったり、肝臓やリンパ節に転移したりするために起こります。これらの症状があるときは、主治医に相談しましょう。

呼吸困難

がんが肺に転移したり、胸に水がたまると、呼吸困難が生じることがあります。呼吸困難の症状があるときは、主治医に相談しましょう。

「膵臓がんの痛み」についてよくある質問

ここまで膵臓がんの痛みなどを紹介しました。ここでは「膵臓がんの痛み」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

膵臓がんを発症すると特にどこの部位に痛みを感じますか？

齋藤 雄佑 医師

膵臓がんの痛みは、初期にはみぞおちのあたりに鈍い痛みとして現れることが多いです。進行すると、背中や腰にまで痛みが広がることがあります。

編集部まとめ背中の持続する痛みを感じたら、消化器内科で相談しよう

膵臓がんは早期発見が難しく、発見された時には進行しているケースが多い病気です。しかし、早期発見できれば、手術でがんを完全に切除できる可能性があります。膵臓がんの初期症状は、腹痛や背部痛、黄疸、食欲不振、体重減少などです。これらの症状は、他の病気でもみられることがありますが、気になる症状がある場合は、早めに消化器内科を受診しましょう。

「膵臓がん」と関連する病気

「膵臓がん」と関連する病気は5個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器科の病気

慢性膵炎膵嚢胞

膵内分泌腫瘍

胆管がん十二指腸がん

肝臓、胆のう、膵臓などの周囲の臓器の病気は膵臓がんの発症に関連していたり、影響するものもあります。これらの病気がある場合には、主治医に相談してみましょう。

「膵臓がん」と関連する症状

「膵臓がん」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

背中がつる

肩が痛い胸焼け吐き気便秘

これらの症状は、膵臓がん以外の病気でもみられることがあります。自己判断せずに、気になる症状がある場合は医師に相談しましょう。

参考文献

膵臓がん（がん情報サービス）

膵臓（がん情報サービス）

膵がん診療ガイドライン2022年版（日本膵臓学会）