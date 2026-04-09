開催：2026.4.9

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 1 - 6 [カージナルス]

MLBの試合が9日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとカージナルスが対戦した。

ナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラス、対するカージナルスの先発投手はマイケル・マグリビで試合は開始した。

2回表、3番 アレク・バールソン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 WSH 0-2 STL

3回裏、2番 ルイス・ガルシア 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 WSH 1-2 STL

5回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 8球目を打ってセンターへのホームランでカージナルス得点 WSH 1-3 STL

7回表、3番 アレク・バールソン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 WSH 1-4 STL

9回表、5番 エル・ポゾ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 WSH 1-6 STL

試合は1対6でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのマイケル・マグリビで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はナショナルズのマイルズ・マイコラスで、ここまで0勝3敗0S。

ここまでナショナルズは4勝8敗で3.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位。一方カージナルスは7勝5敗で1.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 11:44:36 更新