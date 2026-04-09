開催：2026.4.9

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 2 - 8 [ブレーブス]

MLBの試合が9日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとブレーブスが対戦した。

エンゼルスの先発投手はリード・デトマーズ、対するブレーブスの先発投手はグラント・ホームズで試合は開始した。

1回表、3番 オジー・アルビーズ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでブレーブス得点 LAA 0-1 ATL

2回表、8番 ヨナ・ハイム 2球目を打ってタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 LAA 0-2 ATL

2回裏、4番 ホルヘ・ソレア 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 1-2 ATL、8番 ローガン・オハピー カウント3-2から押し出しの四球でエンゼルス得点 LAA 2-2 ATL

3回表、4番 マット・オルソン 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでブレーブス得点 LAA 2-4 ATL、6番 マウリシオ・デュボン 3球目を打ってショートゴロ しかしショートが悪送球でブレーブス得点 LAA 2-5 ATL

5回表、6番 マウリシオ・デュボン 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 LAA 2-7 ATL

6回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 LAA 2-8 ATL

試合は2対8でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのグラント・ホームズで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのリード・デトマーズで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでエンゼルスは6勝7敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方ブレーブスは8勝5敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 11:44:47 更新