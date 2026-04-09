同居した義母を殺害→スーツケースに入れて河川に遺棄した26歳男の身元情報が公開「手口が極めて残忍」【韓国】

韓国で同居していた義母を暴行で殺害し、スーツケースに入れて河川に遺棄した男の身元情報が公開された。

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4月8日、大邱（テグ）警察庁は身元情報公開審議委員会を開き、殺人および死体遺棄の容疑があるチョ・ジェボク（26、男）の名前と年齢、顔写真などを公式ホームページに掲載したと発表した。

警察によると、チョ・ジェボクは今年3月18日、大邱市中区（チュング）にあるオフィステル型の自宅で同居していた義母A氏（死亡当時54歳）に対し、長時間にわたって手や足で暴行を加えて殺害した疑いがある。

犯行直後、チョ・ジェボクはAさんをスーツケースに隠し、大邱市北区七星洞（プクク・チルソンドン）にある新川（シンチョン）の河川付近に遺棄したと見られている。

チョ・ジェボクの身元情報（写真提供＝大邱警察庁）

事件発生から約2週間後の3月31日、捨てられていたスーツケースが現場で発見されたことで、チョ・ジェボクの犯行に対する本格的な捜査が始まった。

審議委員会側はチョ・ジェボクの身元情報公開を決定した背景について、「犯行の手口が極めて残忍で被害の重大性が認められるだけでなく、容疑を立証する証拠も十分に確保されている。類似犯罪の予防をはじめとする公共の利益のため、実名公開が不可欠だと判断した」と伝えている。

なお、チョ・ジェボク本人は警察による今回の身元情報公開の決定について特に異議を申し立てておらず、被害者の遺族側も身元情報公開に同意したことが確認された。

（記事提供＝時事ジャーナル）