米国市場データ ＮＹダウは1325ドル高と反発 （4月8日）
― ダウは1325ドル高と反発、米国とイランが２週間の停戦合意で安心感 ―
ＮＹダウ 47909.92 ( +1325.46 )
Ｓ＆Ｐ500 6782.81 ( +165.96 )
ＮＡＳＤＡＱ 22635.00 ( +617.15 )
米10年債利回り 4.297 ( +0.001 )
ＮＹ(WTI)原油 94.41 ( -18.54 )
ＮＹ金 4777.2 ( +92.5 )
ＶＩＸ指数 21.04 ( -4.74 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 57075 ( +645 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 57085 ( +655 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 47909.92 ( +1325.46 )
Ｓ＆Ｐ500 6782.81 ( +165.96 )
ＮＡＳＤＡＱ 22635.00 ( +617.15 )
米10年債利回り 4.297 ( +0.001 )
ＮＹ(WTI)原油 94.41 ( -18.54 )
ＮＹ金 4777.2 ( +92.5 )
ＶＩＸ指数 21.04 ( -4.74 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 57075 ( +645 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 57085 ( +655 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース