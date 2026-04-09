― ダウは1325ドル高と反発、米国とイランが２週間の停戦合意で安心感 ―

ＮＹダウ 　　　47909.92 ( +1325.46 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　6782.81 ( +165.96 )
ＮＡＳＤＡＱ 　22635.00 ( +617.15 )
米10年債利回り　　4.297 ( +0.001 )

ＮＹ(WTI)原油 　　94.41 ( -18.54 )
ＮＹ金 　　　　　4777.2 ( +92.5 )
ＶＩＸ指数　　　　21.04 ( -4.74 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　57075 ( +645 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　57085 ( +655 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース