「私なんか」自虐ネタばかり話す同僚に「あなた、、、」ベテランの『愛ある教え』に「真似します」
自虐的な言葉を使う先輩に戸惑っていた知人。ところが、ベテランパートさんの興味深いアドバイスで変化が現れて──。
知人から聞いたお話を紹介します。
ネガティブな先輩
私は30代のパートで働く主婦です。
パート先には少し苦手な先輩がいました。
それがBさんという50代の女性。
なぜBさんが苦手なのかというと、それはBさんの口癖と関係がありました。
Bさんは何かと自分をおとしめる発言をしがちな人。
「私なんか」が口癖で、「私なんかがいると、足手まといだよね」や「私がレジに入ると売り上げが落ちるんじゃない？」など、とにかくネガティブなことを話しがち。
「そんなことないですよ」と同僚たちは否定しますが、Bさんの自虐的な発言は毎日続きます。
そんなBさんと会うのは、正直気が重い。いつしか私はそう感じていました。
Bさんがミスをする
ある日のこと、Bさんがレジでちょっとしたミスを犯しました。
落ち込んだBさんは、
「私って本当にだめな人間。いるだけでみんなに迷惑をかけてしまう。そうよね？」
と言い、私を見つめたのです。
なんで私に同意を求めるの？ と少し戸惑ったものの、「そんなことないですよ」と返した私。
しかし、Bさんは「嘘！ 私がいると迷惑でしょう？」と、なおも詰め寄ってきます。
私が助けを求めるように辺りを見回すと、離れたところからこちらに向かって来る人影が目に入りました。