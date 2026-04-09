宝塚音楽学校中退という異色の経歴を持つ「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーンでモデルの央川かこが8日までに、自身のXを更新。所属事務所の新人への研修で先生役を務めたことを明かした。



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「今年もスリーライズの新人さん達の研修をさせていただきました」と央川。北原さえ、柏田徳花、東城百合子の3人とのショットを披露し「3人ともとーっても愛嬌があって可愛いのでぜひ応援よろしくお願いします」と後輩達を紹介した。さらに「研修をするたびに新人さんたちから初心を思い出させてもらえることを本当にありがたいと思ってる」とつづり、「わたしはとっても素敵なファンの皆さんに支えられて10年もレースクイーンを続けることができているから、新人さんたちにもたくさんの方に応援してもらってたくさん素敵な思い出を作ってほしい」とエールを送った。



“生徒”の柏田は「本当にお綺麗すぎて美しかった研修で学んだこと活かして頑張っていきます」と感激した様子。北原も「多くのことを学ばせていただいた新人研修♡改めてRAとして頑張っていこうと思いました」と感謝のポストをした。



央川は神戸市出身。「うちはお父さんが宝塚が好きで、女の子が産まれたら絶対に宝塚に入れると決めていたそうです」と、以前自身のブログで明かしており、幼い頃からさまざまな芸事を習ってきた。だが高倍率で難関の宝塚音楽学校に合格も「親の夢を叶えたい一心で宝塚音楽学校に入った」ため、卒業後に宝塚歌劇団入団という夢が描けず、「やっぱり何か違うことがしたいと思って」と中退。その後、2017年にレースクイーンデビュー。現在は172センチの“9頭身レースクイーン”としてトップクラスの人気を誇っている。



（よろず～ニュース編集部）