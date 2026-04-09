【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#16

【森本氏コラム】酒と女の日々を悔恨「俺は仕事よりも夜の遊び。“子分”の親からの苦情は結構堪えたよ」

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜掲載）

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1969年10月30日、後楽園球場。日本シリーズ史上に残る大騒動が起きた。3−0と阪急がリードした4回裏、マウンドには絶好調の先発・宮本幸信。この回の先頭打者の巨人・土井正三は立大時代、森本の同期生。土井がショート強襲のヒットで出塁すると、次打者王貞治の打球はセカンド山口富士雄のグラブをかすめてライト前に抜けた。ノーアウト一、三塁で打席には4番・長嶋茂雄。宮本はこれまでと同じく内角を速球で攻め、2ストライク。3球目、外角に外すボールに釣られ、長嶋はバットを出した。空振り三振、のはずが岡田功球審の判定はボール。

「あれはVTRを見ればわかるけど、完全に振っている。ハーフスイングどころか顔の前にバットが出ているんだから。今だったらハーフスイングに厳しいからありえない判定だね。絶対に三振ですよ」と、宮本は回想する。捕手・岡村浩二は判定への不服を示し、西本幸雄監督がベンチから出て抗議した。しかし、宮本はこのときに監督が出てくるタイミングが遅かったと記憶している。運命の歯車は少しずつ狂い始めた。

試合再開後、ボールが2球続いた後、フルカウントから今度は外角低めの速球で長嶋を空振り三振に仕留めたが、ここで予期せぬ事態が起きる。一塁走者の王が走ったのだ。捕手・岡村浩二が二塁へ送球すると同時に、三塁走者の土井がホームに突入する。二塁手・山口が素早くバックホーム。岡村は本塁にスライディングしてきた土井をブロックし、弾き飛ばした。

誰もがアウトに見えたシーンだったが、球審の判定はセーフ。激怒した岡村はミットをはめた手で球審を小突き、日本シリーズ史上初の退場となった。

この場面、グラウンド上には因縁深い人間模様が交錯していた。本塁に送球したセカンド山口も森本・土井と同じく立大同期生。入学時は3人とも同じ遊撃手のポジションだった。山口は森本より先に阪急に入団し、レギュラーを掴んだのも先だった。66〜67年はショートを守ったが、68年からはセカンドにコンバートされ、阪本敏三がショートに定着する。

「山口は高校レベルでは名手だった。ショートゴロを捕って、矢のような送球じゃなくて、山なりの送球でも高校生ならアウトにできたが、プロになるとそうはいかない。肩が弱かった」と森本は語る。代わってショートのポジションを奪った阪本は、俊足で小回りの利く内野手だったが、やはり「肩は弱かった」という。72年に阪本は東映フライヤーズにトレードされ、交換要員の大橋穣がショートを守ることになる。

「こいつは凄かった。守備範囲も広いし、肩はメジャー級だったね。内野の深い位置から一塁へ矢のような球を投げる。外野からの中継プレーにしても、捕ったら素早くしかも正確なストライクを本塁に投げてくるんだ。安心して見ていられたよ」

「大橋はね、守備は超一流だったけど、打率は毎年2割そこそこ。それでも守備だけでもじゅうぶんチームに貢献していたよ。打撃だって、亜細亜大学時代は長距離打者で活躍していたのにね。プロに入って全然打てなくなった。あれは不思議で仕方がないよ」

亜細亜大学の監督は、森本の西条高時代の監督・矢野祐弘だった。

（中村素至／ノンフィクションライター）