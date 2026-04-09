全日本プロレスは８日、４・１２後楽園大会で開幕する春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」に参戦を予定しＢブロックにエントリーしていたサイラスが全戦欠場することを発表した。

全日本プロレスが公表した「欠場の経緯」は以下の通り。

「「チャンピオン・カーニバル２０２６」出場にあたり、弊社からサイラス選手へ大会日程、フライト情報、宿泊、報酬の確認を行っておりました。契約の合意がとれたため出場を発表し、その後もビザの取得など、来日に向けての準備を進めて参りました。しかし、その後本人と連絡が取れない状況が続き、本日、代理店を通じて航空会社に搭乗確認を依頼したところ、本来搭乗するはずだった航空券は、サイラス選手によりキャンセルされていることが発覚しました。現時点で、本人から航空券のキャンセルに関する報告などは一切受けておらず、弊社としては「チャンピオン・カーニバル２０２６」への出場は難しいとの判断に至りました。

サイラス選手の試合を楽しみにされていたお客様には深くお詫び申し上げます」

代替出場は９日の記者会見で発表する。

今年のＣＣは、４・１２後楽園ホールで開幕し５・１７大田区総合体育館大会で優勝決定戦を行う。

出場選手と試合形式などは以下の通り。

《Ａブロック》

斉藤レイ

宮原健斗

潮粼豪

安齊勇馬

羆嵐

真霜拳號

タロース

オデッセイ

《Ｂブロック》

鈴木秀樹

綾部蓮

斉藤ジュン

本田竜輝

関本大介

菊田円

ザイオン

試合形式と得点方法は、全１６名参加、Ａブロック８名、Ｂブロック８名の２ブロック制による総当たりリーグ戦を４月１２日後楽園大会〜５月５日後楽園大会の全９大会で行い、５月１７日大田区大会において、優勝決定トーナメント戦を行う。

公式戦は全てＰＷＦルールによるシングルマッチ３０分１本勝負。優勝決定トーナメント戦は時間無制限１本勝負で勝ち＝２点、負け＝０点、時間切れ引分け＝１点 両者反則・両者リングアウト・無効試合＝０点となり、Ａブロック、Ｂブロックともに５・５後楽園大会で最終公式戦を行う。優勝決定戦は、５・１７大田区総合体育館大会でＡブロック１位とＢブロック２位が、Ａブロック２位とＢブロック１位が時間無制限１本勝負を行い、同日にそれぞれの勝者による優勝決定戦を時間無制限１本勝負で行う。（各ブロック内に同点の選手がいる場合は、リーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定。直接対決の結果が引き分けもしくは３名以上が同じ場合は最終公式戦終了後にトーナメント出場者決定戦を行う）