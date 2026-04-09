ÊÆFRB¡¢Êª²Á¹â·Ù²ü´¶¶¯¤¯¡¡3·î²ñ¹ç¡¢Íø¾å¤²¸¡Æ¤¼¨º¶
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï8Æü¸øÉ½¤·¤¿3·î¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬ÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤Î¸òÀï¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¸¶Ìý²Á³Ê¾å¾º¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¹â»ß¤Þ¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò»ØÅ¦¤·¡¢Íø¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¾å¿¶¤ì¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸ÛÍÑ¤¬¸ºÂ®¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î°Õ¸«¤âº¬¶¯¤¯¡¢Êª²Á°ÂÄê¤È¸ÛÍÑºÇÂç²½¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Î´Ö¤ÇFRB¤¬Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£ÂçÈ¾¤Î»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬²È·×¤Î¹ØÇãÎÏÄã²¼¤ä³¤³°¤ÎÀ®Ä¹Äã²¼¤ò¾·¤¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬¼å¤Þ¤ë¤È¤Î·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢À¯ºö»ÑÀª¤ÏÍø²¼¤²Ï©Àþ¤È¤Ê¤ë¡£