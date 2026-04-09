◇インターリーグ ドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては6回4安打1失点で、3回に失点したため昨年8月27日レッズ戦の4回から続けてきた連続無失点は24回2/3でストップ。打者としては初回に四球で出塁し、日本人最長タイとなる43試合連続出塁とした。チームは逆転負けで6連勝を逃した。試合後には今季1号本塁打を放った際に見せた“お祈りポーズ”について語る場面もあった

大谷は今月3日（同4日）のナショナルズ戦で開幕から7試合、28打席目で待望の今季初アーチとなる同点3ランを放った。ダイヤモンドを一周すると、ベンチ前で両手をギュッと握り締めながら掲げ、祈るように空を見上げた。

この“お祈りポーズ”が話題を集めていたが、真相は不明だった。この日、ポーズについて質問が及ぶと「特別な意味はないですね」とあっさり。「まぁ、長いこと（ホームランが）出ていなかったので、打撃コーチとかいろんな人と相談してましたし、ようやく1本打てて良かったなって」と感謝の意味に近い“お祈りポーズ”だったと明かし笑みを見せた。

この日は2四死球で43試合連続出塁を記録も3打数無安打で6試合ぶりにノーヒットに終わった。打撃の調子については「前進はしてるかなとは思いますけど、毎年シーズン最初はこんなものなので、いつも通りかなって印象です」と淡々と語った。