祖父の土地を活用する話が進み、「売らずに貸せばまとまった収入になる」と言われました。土地を手放したくない人には、本当に向いている方法なのでしょうか？

土地を「売らずに貸す」とはどんな活用方法なのか

土地を貸すとは、所有権はそのままにして第三者に利用してもらい、その対価として賃料を受け取る方法です。代表的なのは駐車場経営や、事業用地として企業に貸すケースです。また、借地契約と呼ばれる形で建物を建ててもらい、長期間にわたって地代を受け取る方法もあります。

この方法の大きな特徴は、土地そのものを失わない点です。将来的に自分や家族が使う可能性を残しながら収益化できるため、「先祖代々の土地を守りたい」という人には魅力的な選択肢となります。ただし、契約内容によっては長期間自由に使えなくなる場合もあるため、仕組みを理解しておくことが重要です。



土地を貸すことで得られる収入と注意すべきリスク

土地を貸す最大のメリットは、継続的な収入が期待できる点です。特に立地が良い土地であれば、毎月安定した賃料が入る可能性があります。売却のように一度きりの収入ではなく、長期的な資産運用として考えられる点が特徴です。

一方で、リスクも無視できません。借り手が見つからなければ収入は発生しませんし、契約後も途中解約が難しいケースがあります。また、借主とのトラブルや、土地の返還時に原状回復を巡る問題が起きることもあります。

さらに、固定資産税は所有している限り発生し続けます。収入があるからと安心していると、税金や管理費で手元に残るお金が少なくなる可能性があります。そのため、収支を事前にシミュレーションしておくことが大切です。



土地を貸すのが向いている人・向いていない人の違い

土地を貸す方法が向いているのは、「長期的に安定収入を得たい人」や「土地を手放したくない人」です。また、すぐに大きな現金が必要ではない場合にも適しています。時間をかけて資産価値を生かしたい人には相性の良い方法といえるでしょう。

一方で、「すぐにまとまった資金が必要な人」や「管理の手間をかけたくない人」には向いていない場合があります。土地を貸すと、契約管理やトラブル対応など一定の手間が発生します。管理会社に任せることもできますが、その分コストがかかります。

また、将来的に土地を自由に使いたいと考えている場合は注意が必要です。契約内容によっては長期間返ってこないこともあるため、ライフプランとの整合性を考えることが重要です。



土地を手放さずに収益化するための考え方まとめ

土地を売らずに貸す方法は、資産を守りながら収益を得られる有効な手段です。しかし、必ずしもすべての人にとって最適とは限りません。収入の安定性やリスク、将来の使い道を総合的に考える必要があります。

判断に迷う場合は、不動産会社や専門家に相談し、複数の活用方法を比較することをおすすめします。売却・賃貸それぞれのメリットとデメリットを理解したうえで、自分の目的に合った選択をすることが大切です。大切な土地をどのように生かすかは、今後の資産形成にも大きく影響します。焦らず、納得できる形で活用方法を選びましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー