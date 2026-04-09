DAIGO、48歳の誕生日を報告 一番最初に“お祝いメッセージ”くれた人物明かす「0時ぴったりにくれました!!嬉しすぎる」

DAIGO、48歳の誕生日を報告 一番最初に“お祝いメッセージ”くれた人物明かす「0時ぴったりにくれました!!嬉しすぎる」