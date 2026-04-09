DAIGO、48歳の誕生日を報告 一番最初に“お祝いメッセージ”くれた人物明かす「0時ぴったりにくれました!!嬉しすぎる」
ロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOが8日、自身のインスタグラムを更新し、同日48歳を迎えたことを報告。一番最初に“お祝いメッセージ”をくれた人物を明かした。
【写真】「48歳になりました！今年もケーキが3つ!!」DAIGOが披露した、HYDE＆yasuとの“合同バースデー会”の様子
DAIGOは「HAPPY BIRTHDAY TO ME！48歳になりました！今年もケーキが3つ!!先日HYDEさんとyasuさんとDAIGOのお祝いを一緒にできました！」とつづり、ケーキやフルーツでデコレーションされた豪華な3つのバースデープレートが並ぶ写真を公開。親交の深いHYDE、yasuと共に“合同の誕生日会”を行ったことを明かした。
「神と兄貴！最高の先輩がいて幸せです！」と喜びを伝え、「めちゃ楽しかったー!!」と振り返った。なお、「1番最初のお祝いメッセージはHYDEさん！0時ぴったりにくれました!! 嬉しすぎる」とも紹介し、感謝の気持ちを伝えた。
投稿では「48歳もがんばりまうぃっしゅ」と決意をつづり、「今日はBREAKERZライブ！SOLDOUT！」と意気込みたっぷりにつづっていた。
コメント欄には「DAIGOさん お誕生日おめでとうございます」「御三方のお名前毎年拝見する度愛を感じられうれしく思います」「今年もこの3つ並んだケーキを見られて幸せです」「尊敬する先輩方と一緒にお祝いしてもらえて良かったですね」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「48歳になりました！今年もケーキが3つ!!」DAIGOが披露した、HYDE＆yasuとの“合同バースデー会”の様子
DAIGOは「HAPPY BIRTHDAY TO ME！48歳になりました！今年もケーキが3つ!!先日HYDEさんとyasuさんとDAIGOのお祝いを一緒にできました！」とつづり、ケーキやフルーツでデコレーションされた豪華な3つのバースデープレートが並ぶ写真を公開。親交の深いHYDE、yasuと共に“合同の誕生日会”を行ったことを明かした。
投稿では「48歳もがんばりまうぃっしゅ」と決意をつづり、「今日はBREAKERZライブ！SOLDOUT！」と意気込みたっぷりにつづっていた。
コメント欄には「DAIGOさん お誕生日おめでとうございます」「御三方のお名前毎年拝見する度愛を感じられうれしく思います」「今年もこの3つ並んだケーキを見られて幸せです」「尊敬する先輩方と一緒にお祝いしてもらえて良かったですね」など、さまざまな声が寄せられている。