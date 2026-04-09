プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が開幕から好リリーフをみせていたルシアーノ投手について語りました。

ルシアーノ投手は、開幕直前に巨人4年目で念願の支配下昇格を果たした26歳の助っ人右腕。ケガを乗り越えてつかんだ1軍の舞台でした。

開幕から4試合にリリーフ登板し、いずれも無失点投球。3ホールドを記録していましたが、守護神のマルティネス投手の昇格に伴い、4月3日に出場選手登録を抹消されました。

5人まで1軍登録できる外国人枠。阿部監督も「外国人の枠・・・こればっかりは仕方ないので」と“苦渋の決断”だったといいます。

それでも「彼もいい表情をして2軍に行ってくれた。2軍では先発調整をさせることも2人で話し合って決めた」といい、「ポジティブな気持ちで2軍に行ってくれたので、こちらとしてはありがたかったというか。必ずまたチャンスは来るから、そのときまで頑張っておいてくれってお伝えしました」とやりとりを明かしました。

ルシアーノ投手は、MLBブルージェイズ時代の2019年にメジャーの舞台で25試合のリリーフ登板。2022年までのマイナーリーグでは、計34試合の先発経験もあります。

(4月6日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)