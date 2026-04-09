資産運用をしているみなさんは、どのようなスタンスをとっている人が多いのでしょうか。共通ポイントサービス『Ponta』を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（東京都渋谷区）が実施した「NISA、iDeCo、変額保険に関する資産形成の意識調査」によると、4人に1人以上が「元本割れは絶対に避けたい」と回答したことがわかりました。



【調査結果を見る】資産運用についてどう思う？

調査は、国内在住の20〜60代の同サービス会員男女1000人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



はじめに、「変額保険」「NISA／新NISA」「iDeCo」の認知状況を調べたところ、「変額保険」は、「全く知らない」（64.1％）が最多となり、「内容まで理解している」は8.0％にとどまりました。



一方、「NISA」と「新NISA」では、「名前だけ聞いたことがある」（35.5％）が最多となり、「内容まで理解している」（23.6％）は約2割、また、「iDeCo」も「名前だけ聞いたことがある」（38.7％）が最多で、「内容まで理解している」（15.7％）は1割強と、変額保険に比べて認知率が高いことがわかりました。



「現在利用している制度・商品」としては、「NISA／新NISA」（35.4％）、「iDeCo（企業型DC含む）」（13.9％）、「変額保険」（3.1％）が上位に挙がったものの、「どれも利用していない」（60.4％）が最多に。



また、「今後の利用意向」については、「特になし」（56.3％）が過半数を占め、資産形成の制度や商品の組み合わせ比率においても「何も使いたくない」と回答した人が47.0％にのぼりました。



次に、「資産運用スタンス」について聞いたところ、「元本割れは絶対に避けたい」（26.5％）、「リスクとリターンのバランスを重視」（23.1％）が上位となった一方、3人に1人が「よくわからない」（36.2％）と回答。



「元本割れは絶対に避けたい」と答えた割合を年代別に見ると、20代が12.0％だったのに対して60代では44.5％と突出して高く、高齢層ほどリスク回避志向が強い傾向が明確となりました。



また、「自分のスタンスに最も合う制度」については、「わからない」（45.1％）、「NISA／新NISA」（35.1％）に回答が集まり、「資産形成に最も向いていると思う制度」においても「NISA／新NISA」（35.8％）が最多となりました。



最後に、変額保険加入者に対して「加入理由」を尋ねたところ、「保険と投資を一体で準備できるから」（61.3％）、「銀行・保険会社・FPから勧められた」（35.5％）、「将来の資産形成に役立つと思った」（29.0％）が上位に挙がりました。



なお、「資産形成手段として変額保険は魅力的」とした人は77.4％で、「利用目的」としては、「老後資金の準備」「万一への備え」（いずれも41.9％）が最多となりました。



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【出典】

▽「Pontaリサーチ」調べ