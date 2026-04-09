平野ノラ、“ご近所さん”の大御所アーティスト明かす 仲良し2ショット公開「頼りになるお兄ちゃん的存在です」
お笑いタレントの平野ノラが7日、自身のブログを更新。“ご近所さん”の大御所アーティストとの2ショット写真を公開した。
【写真】「頼りになるお兄ちゃん的存在です」平野ノラが公開した“ご近所さん”DJ KOOとの仲良し2ショット
平野の“ご近所さん”とは、TRFのリーダーでDJのDJ KOO。ブログでは「今日は関西にてKOOさんとロケ一緒に番組もやってて、家もご近所さんのKOOさん」とつづり、「頼りになるお兄ちゃん的存在です」と明かしていた。
同日、DJ KOOも自身のインスタグラムを更新。「仲良しノラちゃんと京都でロケロケDO DANCE!!タレントとしてのノラちゃんも母親としてのノラちゃんもホント素敵で大好きです」とつづり、ロケ中の様子を写した2ショット写真を披露した。
また、「12年前の初共演？の時の写真w!!」も紹介し、「ヤッピーバブリー今日も一日も楽しいロケありがとうございマスカレード!!」と“らしさ全開”で感謝の気持ちを記していた。
コメント欄には「素敵なツーショットですね」「可愛い」「2人とも素敵です」「素敵な写真をありがとうございます」などの声が寄せられている。
【写真】「頼りになるお兄ちゃん的存在です」平野ノラが公開した“ご近所さん”DJ KOOとの仲良し2ショット
平野の“ご近所さん”とは、TRFのリーダーでDJのDJ KOO。ブログでは「今日は関西にてKOOさんとロケ一緒に番組もやってて、家もご近所さんのKOOさん」とつづり、「頼りになるお兄ちゃん的存在です」と明かしていた。
同日、DJ KOOも自身のインスタグラムを更新。「仲良しノラちゃんと京都でロケロケDO DANCE!!タレントとしてのノラちゃんも母親としてのノラちゃんもホント素敵で大好きです」とつづり、ロケ中の様子を写した2ショット写真を披露した。
また、「12年前の初共演？の時の写真w!!」も紹介し、「ヤッピーバブリー今日も一日も楽しいロケありがとうございマスカレード!!」と“らしさ全開”で感謝の気持ちを記していた。
コメント欄には「素敵なツーショットですね」「可愛い」「2人とも素敵です」「素敵な写真をありがとうございます」などの声が寄せられている。