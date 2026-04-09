142キロの男性が学生相撲を引退し決意「ダイエットが人生を180度変えてくれた」
元相撲部で、最大142キロから約60キロの減量に成功したハシモトダイスケさん。太っていた頃から現在の姿を収めたビフォーアフター投稿には「お相撲さんが筋肉があるのがよくわかる」「努力がすごすぎる」「めちゃくちゃかっこいい」など多くのコメントが寄せられた。学生相撲では競技のために増量に取り組んでいた彼だが、引退をきっかけに自分自身を見つめ直し、本格的なダイエットを決意。約1年で現在の82キロまで減量したという。見た目へのコンプレックスや周囲の言葉に傷ついた過去、相撲部時代の増量と引退後の減量で感じた苦労の違いについて、投稿者・ハシモトダイスケさんに話を聞いた。
【ビフォーアフター】お相撲さんからムキムキイケメン爆誕…60キロ減量したハシモトさん
■学生相撲を引退しダイエットを決意「自分へのコンプレックスが大きな原動力に」
――142キロから約60キロものダイエットに成功されたとのことですが、こちらは、何歳から何歳にかけてのダイエットだったのでしょうか？
「22歳のときに最大体重142キロまで増量し、その後ダイエットを開始しました。現在25歳ですが、2022年11月の学生相撲引退後から約1年間で60キロの減量に成功しました。体重の推移としては、142キロからスタートし、最終的に約82キロまで減量しています」
――元相撲部だったとのことですが、現役時代は、競技のために増量にも取り組まれていたのでしょうか？
「相撲部時代は競技の特性上、意図的に増量にも取り組んでいました。食事は炭水化物を中心に高カロリーなものを多く摂取し、とにかく量を食べることを意識していました。稽古に加えてウエイトトレーニングも行い、体重だけでなくパワーをつける体づくりをしていました」
――60キロものダイエットを決意したきっかけは？
「ダイエットを決意したきっかけは、学生相撲を引退したことです。 競技を離れたことで、『このままの体型でいいのか』と自分の将来や健康、見た目について強く考えるようになり、人生を変えたいという思いから本格的に減量を決意しました」
――太っていた時期や思春期・学生時代に、周囲からの言葉や態度で傷ついたことや精神的に辛い経験はありましたか？
「太っていた頃は、見た目に対して周囲から何気なく言われる言葉に傷つくことがありました。また、自分自身でも体型に対してコンプレックスを強く感じており、人前に出ることや見た目に自信が持てない時期がありました」
――悔しさでダイエットを頑張る転機となった言葉などはありましたか？
「周囲からの言葉に傷ついた経験から、『絶対に見返したい』『変わりたい』という気持ちが強くなりました。周囲の言葉や自分へのコンプレックスが、逆にダイエットを本気で頑張る大きな原動力になりました」
■大変さの質が異なる“増量”と“減量”「減量は“誘惑”という精神的な大変さが大きかったです」
――実際に減量中に取り組んだことを教えてください。
「食事管理と運動を徹底しました。具体的には、食事前に1リットルの水を飲み満腹感を得る工夫や、16時間断食（オートファジー）を取り入れていました。運動面では、就寝前に8〜10kmのランニングをほぼ毎日継続しました。食事は野菜中心で、鶏胸肉を毎日取り入れる生活を継続していました。 また、月に2回チートデイを設けて炭水化物をしっかり摂り、代謝の維持も意識していました」
――体重の推移はいかがでしたか？
「最初の3ヵ月でランニング・自重トレーニング・断食を徹底し、30キロの減量を達成しました。その後の9ヵ月はジムに通い、筋力トレーニングとランニングを併用しながら、筋肉を維持・向上させつつ残り30キロを減量しました」
――ダイエットで辛いときやしんどいときの、心の拠り所は何でしたか？
「心の支えは、『変わった自分を想像すること』と『周囲の支え』でした。特に、友人や家族がランニングに付き合ってくれたり、ジムで一緒にトレーニングしてくれたことが大きな支えになりました。また、甘いものが好きなため、どうしても食べたいときは和菓子やガリガリ君などの氷菓、ゼロカロリーの寒天ゼリーなどを取り入れ、無理なく継続できる工夫をしていました」
――相撲部時代の増量と、今回の減量をどちらも経験された中で、それぞれの大変さの違いを感じることはありましたか？
「増量と減量では大変さの質が全く異なると感じました。相撲時代の増量は『食べ続ける大変さ』があり、減量は『食事制限や誘惑との戦い』という精神的な大変さが大きかったです。特に減量中は、友人からの食事や飲み会の誘いを断ることが一番辛く、強い意志が必要でした」
■見た目以上に大きかった心の変化「人生そのものが大きく変わったと感じています」
――ダイエットに成功した後、性格や考え方など、特に大きく変化した部分はありましたか？
「ダイエット後は、自分に対する自信が大きく変わりました。『努力すればここまで変われる』という成功体験が、自分の考え方を前向きにしてくれました。物事に対しても積極的に挑戦できるようになり、人生そのものが大きく変わったと感じています」
――減量後、ご家族やご友人などはどのような反応でしたか？
「減量後は、家族や友人から驚かれることが非常に多くなりました。見た目の変化に対して褒められる機会も増え、『ここまで変わるのか』と自分でも実感しました。また、周囲の反応が大きく変わったことで、外見の影響力の大きさも感じるようになりました。その一方で、自分の努力が評価されたことに対しては素直に嬉しく感じています」
――現在、「痩せたくても痩せられない」「なかなか垢抜けられない」と見た目へのコンプレックスへ悩む方へどんな言葉をかけていきたいですか？
「『痩せたくても痩せられない』と悩んでいる方へは、まず小さな一歩でもいいので行動してほしいと伝えたいです。自分自身も最初から完璧だったわけではなく、継続することで結果を出すことができました。ダイエットと筋力トレーニングは、自分の人生を180度変えてくれたものです。だからこそ、多くの方に『やってよかった』と思ってもらえるよう、自分の経験を発信し、モチベーションを届けていきたいと考えています」
■学生相撲を引退しダイエットを決意「自分へのコンプレックスが大きな原動力に」
――142キロから約60キロものダイエットに成功されたとのことですが、こちらは、何歳から何歳にかけてのダイエットだったのでしょうか？
「22歳のときに最大体重142キロまで増量し、その後ダイエットを開始しました。現在25歳ですが、2022年11月の学生相撲引退後から約1年間で60キロの減量に成功しました。体重の推移としては、142キロからスタートし、最終的に約82キロまで減量しています」
――元相撲部だったとのことですが、現役時代は、競技のために増量にも取り組まれていたのでしょうか？
「相撲部時代は競技の特性上、意図的に増量にも取り組んでいました。食事は炭水化物を中心に高カロリーなものを多く摂取し、とにかく量を食べることを意識していました。稽古に加えてウエイトトレーニングも行い、体重だけでなくパワーをつける体づくりをしていました」
――60キロものダイエットを決意したきっかけは？
「ダイエットを決意したきっかけは、学生相撲を引退したことです。 競技を離れたことで、『このままの体型でいいのか』と自分の将来や健康、見た目について強く考えるようになり、人生を変えたいという思いから本格的に減量を決意しました」
――太っていた時期や思春期・学生時代に、周囲からの言葉や態度で傷ついたことや精神的に辛い経験はありましたか？
「太っていた頃は、見た目に対して周囲から何気なく言われる言葉に傷つくことがありました。また、自分自身でも体型に対してコンプレックスを強く感じており、人前に出ることや見た目に自信が持てない時期がありました」
――悔しさでダイエットを頑張る転機となった言葉などはありましたか？
「周囲からの言葉に傷ついた経験から、『絶対に見返したい』『変わりたい』という気持ちが強くなりました。周囲の言葉や自分へのコンプレックスが、逆にダイエットを本気で頑張る大きな原動力になりました」
■大変さの質が異なる“増量”と“減量”「減量は“誘惑”という精神的な大変さが大きかったです」
――実際に減量中に取り組んだことを教えてください。
「食事管理と運動を徹底しました。具体的には、食事前に1リットルの水を飲み満腹感を得る工夫や、16時間断食（オートファジー）を取り入れていました。運動面では、就寝前に8〜10kmのランニングをほぼ毎日継続しました。食事は野菜中心で、鶏胸肉を毎日取り入れる生活を継続していました。 また、月に2回チートデイを設けて炭水化物をしっかり摂り、代謝の維持も意識していました」
――体重の推移はいかがでしたか？
「最初の3ヵ月でランニング・自重トレーニング・断食を徹底し、30キロの減量を達成しました。その後の9ヵ月はジムに通い、筋力トレーニングとランニングを併用しながら、筋肉を維持・向上させつつ残り30キロを減量しました」
――ダイエットで辛いときやしんどいときの、心の拠り所は何でしたか？
「心の支えは、『変わった自分を想像すること』と『周囲の支え』でした。特に、友人や家族がランニングに付き合ってくれたり、ジムで一緒にトレーニングしてくれたことが大きな支えになりました。また、甘いものが好きなため、どうしても食べたいときは和菓子やガリガリ君などの氷菓、ゼロカロリーの寒天ゼリーなどを取り入れ、無理なく継続できる工夫をしていました」
――相撲部時代の増量と、今回の減量をどちらも経験された中で、それぞれの大変さの違いを感じることはありましたか？
「増量と減量では大変さの質が全く異なると感じました。相撲時代の増量は『食べ続ける大変さ』があり、減量は『食事制限や誘惑との戦い』という精神的な大変さが大きかったです。特に減量中は、友人からの食事や飲み会の誘いを断ることが一番辛く、強い意志が必要でした」
■見た目以上に大きかった心の変化「人生そのものが大きく変わったと感じています」
――ダイエットに成功した後、性格や考え方など、特に大きく変化した部分はありましたか？
「ダイエット後は、自分に対する自信が大きく変わりました。『努力すればここまで変われる』という成功体験が、自分の考え方を前向きにしてくれました。物事に対しても積極的に挑戦できるようになり、人生そのものが大きく変わったと感じています」
――減量後、ご家族やご友人などはどのような反応でしたか？
「減量後は、家族や友人から驚かれることが非常に多くなりました。見た目の変化に対して褒められる機会も増え、『ここまで変わるのか』と自分でも実感しました。また、周囲の反応が大きく変わったことで、外見の影響力の大きさも感じるようになりました。その一方で、自分の努力が評価されたことに対しては素直に嬉しく感じています」
――現在、「痩せたくても痩せられない」「なかなか垢抜けられない」と見た目へのコンプレックスへ悩む方へどんな言葉をかけていきたいですか？
「『痩せたくても痩せられない』と悩んでいる方へは、まず小さな一歩でもいいので行動してほしいと伝えたいです。自分自身も最初から完璧だったわけではなく、継続することで結果を出すことができました。ダイエットと筋力トレーニングは、自分の人生を180度変えてくれたものです。だからこそ、多くの方に『やってよかった』と思ってもらえるよう、自分の経験を発信し、モチベーションを届けていきたいと考えています」