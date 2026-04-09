◇インターリーグ ドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては6回4安打1失点の好投で勝利投手の権利を得て降板したが、救援陣がリードを守れず、2勝目はならなかった。また打者としては初回に四球で出塁し、09年のイチロー（マリナーズ）に並ぶ日本選手最長タイとなる43試合連続出塁を記録した。

今季2度目の投打同時出場となった大谷。初回の第1打席、ブルージェイズ先発・シースから冷静に四球を選び、また新たな記録に到達した。安打こそ出なかったが、前日の2四球に続き、この日も2四死球で出塁し、1番打者としての機能を果たした。

シーズンが進むにつれ、四球の数が増えていくことが予想される。打席内での「我慢」がテーマとなってくるが「くれる分にはもらえますし。ストライクが来れば振るし。あの、シンプルに何も考えずに、作業だと思って打席に立てればいいのかなと思ってます」と冷静に話した。

記録については「単純にもらうフォアボールが多いので、そういう意味では試合換算では伸びてるのかなとは思います」と分析。そのうえで「さっきも言った通り、もらえるものはもらうし、ストライクが来たら打つし。そういうシンプルな考え方で行きたいなと思ってます」と記録を意識することなく、自然体でチームの勝利のみを考え、打席に入る構えを示した。

大谷は投手としては6回4安打1失点（自責0）の好投で勝利投手の権利を得て降板。それでも7回に救援陣が同点に追いつかれ、2勝目はならなかった。試合は3―4の逆転負けで6連勝を逃した。