女優の畑芽育が衣装ショットが話題になっている。

９日までに更新した自身のインスタグラムに「最近のお衣装たちです」と書き出すと、衣装ショットを複数アップ。水色に光沢感のあるワンピース姿やジャケットコーデなどキレイ目からカジュアルなスタイルまで様々なショットを披露した。畑は「様々な番組に呼んでいただいております…！恐縮です…！最高に楽しいです…！ 都度都度お知らせしますので見てくださいね」と宣伝すると、続けて「いつも素敵なスタイリングとヘアメイクありがとうございます」と記して投稿を締めた。

この投稿に「衣装の投稿ありがとうございます 自分もおしゃれ頑張らなきゃと元気づけられます」「こうやって定期的にお衣装まとめ投稿してくれるのうれしい 色んなお衣装に色んなメイクに髪型に、、、たくさん色んな芽育ちゃん見れてうれしい！！！ＭＣだったり映画の番宣だったりたくさんテレビで見ることができて幸せです！！！」「たくさんお写真ありがとう まだ見れてない番組もあるけど、全部録画してあるから見るのが本当に楽しみ どの番組の芽育ちゃんも可愛すぎて本当に癒しすぎる いろんな番組で芽育ちゃんみれるのが本当に幸せ たくさんモチベありがとう」「芽育ちゃんのスタイリング毎度似合ってて素敵です」などのコメントが寄せられている。