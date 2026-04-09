桜島で噴火 噴煙１５００ｍ

気象台によると、桜島の南岳山頂火口で9日午前0時26分に噴火があり、噴煙が火口から1500mの高さまで上がりました。中量の噴煙が北東に流れています。

噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認

９日０９時から１２時までは火口から北方向、９日２１時から２４時までは火口から北東方向に降灰が予想されます。

９日６時から９日２４時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼０９日０６時から０９時まで 北（姶良市加治木方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

▼０９日０９時から１２時まで 北（姶良市加治木方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼０９日１２時から１５時まで 北東（霧島市福山方向） １３０ｋｍ ７ｋｍ

▼０９日１５時から１８時まで 北東（霧島市福山方向） １５０ｋｍ ９ｋｍ

▼０９日１８時から２１時まで 北東（霧島市福山方向） １８０ｋｍ １０ｋｍ

▼０９日２１時から２４時まで 北東（霧島市福山方向） １９０ｋｍ １２ｋｍ

期間中の噴火で、降灰が予想される市町村

鹿児島県：鹿児島市、姶良市、霧島市、曽於市、出水市、薩摩川内市、伊佐市、さつま町、湧水町、鹿屋市、垂水市

熊本県 ：人吉市、水俣市、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、球磨村、あさぎり町、八代市、天草市、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村

宮崎県 ：都城市、小林市、えびの市、高原町、西都市、国富町、綾町、西米良村、椎葉村、宮崎市、日向市、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、美郷町、延岡市、門川町、三股町

大分県 ：佐伯市

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