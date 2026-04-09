◇インターリーグ ドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては6回4安打1失点で、3回に失点し昨年8月27日レッズ戦の4回から続けてきた連続無失点は24回2/3でストップ。打者としては初回に四球で出塁し、日本人最長タイとなる43試合連続出塁とした。チームは逆転負けで6連勝を逃した。試合後には父を亡くしたミゲル・ロハス内野手（37）への思いも口にした。

ロハスは前日7日（同8日）の同戦で、試合開始直前に「家庭の事情」として先発メンバーから外れた。この日、自身のインスタグラムで最愛の父親が亡くなったことを明かし、試合前の報道陣の取材では「本当に突然の出来事だった。それまでは元気だった。正直、まだ受け止めきれていない」と胸中を吐露。それでも「チームに残り、父が望んでいたであろう『野球をプレーする』ことを選んだ」と「9番・遊撃」でスタメン出場し、グラウンドに立ち続けた。

大谷もロハスの父のイニシャルである「MR」と書かれた帽子で試合に臨んだ。

試合後には「本人もね、もちろんつらいとは思いますけど、それでもこうやってグラウンドに来て、プレーして。素晴らしいプレーもありましたし、みんなでチームとして支えていければいいんじゃないかなと思います」とロハスを支えたいと語った。