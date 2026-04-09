クレハによる大ヒット和風恋愛ファンタジーを、池田千尋監督が実写映画化した映画『鬼の花嫁』が劇場公開中。「あやかしと人間が共存する世界」という、一歩間違えればチープなコスプレ映画に陥りかねない難易度の高い設定は、実写化において大きなハードルになりがちだ。加えて、ストーリーやキャラクターにおいて、どれだけ原作に沿った物語を描くのかも問われる。

参考：永瀬廉が体現する“重め”な愛と圧倒的没入感 『鬼の花嫁』で切り拓いた新たな扉

本作は、手放しに「映画としての完全な成功例」と呼ぶには課題も残る作品である。しかし、恋愛系ラノベ／少女漫画系作品の実写化という視点で見ると、卓越したビジュアライゼーションや役者陣の好演など、注目すべき独自の魅力的な要素を備えた一作となっている。

・テンポの悪さを抱えつつも、美しさを追求したビジュアライゼーション

本作を映画としてフラットに評価した際、ネックとなるのはその“テンポ”だろう。全体的にゆったりとしたペースで平坦に物語が進むため、122分という上映時間は少々長く、間延びしている印象を受ける。一つのカットが長すぎるという冗長な場面も散見され、中盤にかけて退屈さを感じてしまう観客もいるはずだ。また、あやかしの世界観でありながら、彼らの力を使ったバトルなど視覚的なカタルシスを得られる見せ場が少ないことも、作品の平坦さを際立たせてしまっている。

しかし、そうした冗長な撮影やテンポの悪さを抱えつつも、「美しいものを撮ることへの余念がない」という点において、本作は確かな評価に値する。恋愛系ラノベ／少女漫画やファンタジーの実写化において重要なビジュアライゼーションに対する力点の置き方は非常に強く、精緻なビジュアル構築がファンタジー世界を地に足のついたものにしている。

その映像美に貢献しているのが、衣装やヘアメイクの妙だ。キャラクターデザインおよび衣装デザインには、Babymixが参加。スタイリストの須藤藍里とともに作り上げた鬼龍院玲夜（永瀬廉）のスタイリングは、日本の伝統的な和のモチーフを現代のテーラードに落とし込んでおり、人ならざる者のカリスマ性と現代社会に溶け込む権力者の雰囲気を見事に成立させている。

また、CGにあまり頼らず、物理的な造形とメイクによって「人ならざる者」の異様さを表現しているヘアメイクチームの功績も大きい。とりわけ九尾の妖狐を演じた尾野真千子の顔を赤い紐で亀甲縛りのようにするメイクアプローチや、烏天狗を演じた嶋田久作の黒リップなど、モダンで妖艶なルックが目を引く。画面の隅々にまでこだわることで、ファンタジー世界を美しい映像作品として構築しているのだ。

・永瀬廉の存在そのものが持つ“説得力”

映画としてのテンポの悪さを補って余りあるのが、役者陣の確かな演技力だ。なかでも、最大の立役者と言えるのが鬼龍院玲夜を演じた永瀬廉の存在感である。

和風ファンタジーにおける“最強のあやかし”というキャラクターは、役者自身の持つオーラが伴わなければ途端に現実味を失ってしまう。しかし永瀬は、玲夜の強さや地位に対して「静」の芝居でアプローチした。声を張り上げるのではなく、低く落ち着いた声色と揺るぎない美しい佇まいだけで、あやかしの頂点にふさわしいカリスマ性をスクリーンに体現している。

特に印象的なのが、その“眼差し”の演技だ。他者を寄せ付けない冷涼な瞳が、ヒロインの柚子に向けられる瞬間にだけふっと温度を上げ、不器用ながらも深い愛情を帯びる。恋愛系ラノベ／少女漫画的な「溺愛」の表現を、実写のリアリティラインに沿って品良く体現してみせた。そこに立っているだけで「この世界は本物なのだ」と思わせる永瀬の存在感は、本作における大きな見どころと言っていいだろう。

・与えられた愛への戸惑いと、現代的なアプローチ

役者陣の演技の良さはもちろん、本作において興味深かったのが、恋愛系ラノベ／少女漫画的な設定と、それに対するヒロインの「自立」というテーマへの批評的なアプローチだ。

最強の存在に見初められ、無条件の溺愛を受ける王道のシンデレラストーリーでありながら、劇中の柚子（吉川愛）は、ただ与えられる愛に酔うのではなく、急に「花嫁」と言われたことへの戸惑いや、「自分の意志が置き去りになっているのではないか」という葛藤を抱き続ける。

その葛藤に対するアンサーとして描かれるのが、柚子が一人でひたむきに「ダンスの練習」に打ち込むシーンだ。実の家族から搾取され、長年虐げられてきた彼女が自信を取り戻していく過程は、玲夜から与えられた圧倒的な権力や愛情によるものではない。彼女自身の見えないところでの努力によって得られたものだった。自分の足で、自らの力で何かを成し遂げようとするプロセスがあるからこそ、劇中で披露されるダンスシーンの美しさが際立つのだ。もちろん、もっと2人のイチャイチャした様子や溺愛ぶりが堪能したいという意見もあるだろう。ただ、「そこに花嫁の自由意志はあるのか」など、現代的な感覚で物語や要素を再構築したことは、実写映画としての深みを生んでいたように感じる。

柚子が自己を取り戻すまでの過程を、繊細なグラデーションで体現した吉川愛の演技も素晴らしい。最初は愛情を向けられることへの戸惑いで揺れていた瞳が、自身の努力を通して少しずつ芯のある強さを持ち始め、物語の終盤では真のヒロインとしての力強い輝きを放っていた。

一方、妹・花梨を演じた片岡凜の演技も見逃せない。両親の愛を独占し、妖狐・瑶太（伊藤健太郎）の花嫁でいることで優位性を保つ花梨。花嫁でいることが唯一のステータスであると同時に、着る服やメイクなどの自由意志が奪われているという、いびつな状況やキャラクター性がしっかりと表現されていた。姉を傷つけることも厭わない残虐性の中に、ただの「憎しみ」という言葉では説明しきれない、複雑な感情を滲ませる片岡の絶妙なニュアンス表現も見事で、その演技に引き込まれてしまった。

・実写化における「視覚的な道標」として

総じて本作は、映画的なテンポや構成といった語り口の面で難を抱えており、決して手放しで傑作と呼べる仕上がりではないことは否めない。しかし、和風ファンタジーや恋愛系ラノベ／少女漫画という実写化のハードルが意外と高く、懸念点も多いこのジャンルにおいて、妥協のない美術や衣装、ヘアメイクによって世界観に確かな「説得力」を生み出した功績は非常に大きい。本作が示した、徹底したビジュアライゼーションは、今後の同ジャンルにおける実写化作品が目指すべき、ひとつの視覚的な道標となったのではないだろうか。

本作の映像美を足がかりとして、今後の同ジャンルの実写化映画がどのように成熟していくのか、その未来が楽しみである。

（文＝アナイス／ANAIS）