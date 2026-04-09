開催：2026.4.9

会場：クアーズ・フィールド

結果：[ロッキーズ] 9 - 1 [アストロズ]

MLBの試合が9日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとアストロズが対戦した。

ロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼン、対するアストロズの先発投手はクリスチャン・ハビエルで試合は開始した。

1回裏、2番 タイラー・フリーマン 8球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 1-0 HOU

2回表、8番 ブライス・マシューズ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 COL 1-1 HOU

2回裏、1番 エドゥアルト・ジュリアン 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 3-1 HOU、3番 マッケンジー・モニアク 2球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 4-1 HOU、ピッチャー アラン・ブルボーがワイルドピッチでロッキーズ得点 COL 5-1 HOU、6番 エセキエル・トーバー 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロッキーズ得点 COL 6-1 HOU

4回裏、4番 ハンター・グッドマン 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでロッキーズ得点 COL 7-1 HOU

6回裏、5番 Ｔ．Ｊ．ラムフィールド 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでロッキーズ得点 COL 8-1 HOU

8回裏、7番 トロイ・ジョンストン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 COL 9-1 HOU

試合は9対1でロッキーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロッキーズのマイケル・ロレンゼンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はアストロズのアラン・ブルボーで、ここまで1勝2敗0S。ロッキーズのアグノズにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 07:16:14 更新