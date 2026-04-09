　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比570円高の5万7000円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

58040.79円　　ボリンジャーバンド3σ
57000.00円　　9日夜間取引終値
56588.80円　　ボリンジャーバンド2σ
56308.42円　　8日日経平均株価現物終値
56302.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55136.80円　　ボリンジャーバンド1σ
54750.00円　　5日移動平均
54185.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53915.00円　　一目均衡表・転換線
53890.00円　　一目均衡表・基準線
53857.47円　　75日移動平均
53684.80円　　25日移動平均
52232.80円　　ボリンジャーバンド-1σ
50780.80円　　ボリンジャーバンド2σ
49328.81円　　ボリンジャーバンド3σ
48274.35円　　200日移動平均

株探ニュース