日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比570円高の5万7000円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
58040.79円 ボリンジャーバンド3σ
57000.00円 9日夜間取引終値
56588.80円 ボリンジャーバンド2σ
56308.42円 8日日経平均株価現物終値
56302.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55136.80円 ボリンジャーバンド1σ
54750.00円 5日移動平均
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53915.00円 一目均衡表・転換線
53890.00円 一目均衡表・基準線
53857.47円 75日移動平均
53684.80円 25日移動平均
52232.80円 ボリンジャーバンド-1σ
50780.80円 ボリンジャーバンド2σ
49328.81円 ボリンジャーバンド3σ
48274.35円 200日移動平均
株探ニュース
58040.79円 ボリンジャーバンド3σ
57000.00円 9日夜間取引終値
56588.80円 ボリンジャーバンド2σ
56308.42円 8日日経平均株価現物終値
56302.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55136.80円 ボリンジャーバンド1σ
54750.00円 5日移動平均
54185.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53915.00円 一目均衡表・転換線
53890.00円 一目均衡表・基準線
53857.47円 75日移動平均
53684.80円 25日移動平均
52232.80円 ボリンジャーバンド-1σ
50780.80円 ボリンジャーバンド2σ
49328.81円 ボリンジャーバンド3σ
48274.35円 200日移動平均
株探ニュース