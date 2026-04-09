TOPIX先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比31.0ポイント高の3819ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3876.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
3819.00ポイント 9日夜間取引終値
3794.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
3775.30ポイント 8日TOPIX現物終値
3754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3714.80ポイント 5日移動平均
3713.39ポイント ボリンジャーバンド1σ
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3654.50ポイント 一目均衡表・転換線
3632.00ポイント 25日移動平均
3630.91ポイント 75日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3550.61ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3469.22ポイント ボリンジャーバンド2σ
3387.82ポイント ボリンジャーバンド3σ
3304.76ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3876.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
3819.00ポイント 9日夜間取引終値
3794.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
3775.30ポイント 8日TOPIX現物終値
3754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3714.80ポイント 5日移動平均
3713.39ポイント ボリンジャーバンド1σ
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3654.50ポイント 一目均衡表・転換線
3632.00ポイント 25日移動平均
3630.91ポイント 75日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3550.61ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3469.22ポイント ボリンジャーバンド2σ
3387.82ポイント ボリンジャーバンド3σ
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