　9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比31.0ポイント高の3819ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3876.18ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3819.00ポイント　　9日夜間取引終値
3794.78ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3775.30ポイント　　8日TOPIX現物終値
3754.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3714.80ポイント　　5日移動平均
3713.39ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3656.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3654.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3632.00ポイント　　25日移動平均
3630.91ポイント　　75日移動平均
3627.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3550.61ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3469.22ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3387.82ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3304.76ポイント　　200日移動平均

株探ニュース