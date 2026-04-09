9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比31.0ポイント高の3819ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3876.18ポイント ボリンジャーバンド3σ

3819.00ポイント 9日夜間取引終値

3794.78ポイント ボリンジャーバンド2σ

3775.30ポイント 8日TOPIX現物終値

3754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3714.80ポイント 5日移動平均

3713.39ポイント ボリンジャーバンド1σ

3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3654.50ポイント 一目均衡表・転換線

3632.00ポイント 25日移動平均

3630.91ポイント 75日移動平均

3627.25ポイント 一目均衡表・基準線

3550.61ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3469.22ポイント ボリンジャーバンド2σ

3387.82ポイント ボリンジャーバンド3σ

3304.76ポイント 200日移動平均



株探ニュース