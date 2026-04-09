9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の755ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



811.67ポイント ボリンジャーバンド3σ

789.57ポイント ボリンジャーバンド2σ

775.18ポイント 8日東証グロース市場250指数現物終値

767.46ポイント ボリンジャーバンド1σ

755.00ポイント 9日夜間取引終値

750.20ポイント 5日移動平均

745.36ポイント 25日移動平均

732.29ポイント 200日移動平均

729.50ポイント 一目均衡表・基準線

728.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

723.71ポイント 75日移動平均

723.26ポイント ボリンジャーバンド-1σ

713.00ポイント 一目均衡表・転換線

701.15ポイント ボリンジャーバンド2σ

700.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

679.05ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース