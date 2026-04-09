　9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比21ポイント安の755ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

811.67ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
789.57ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
775.18ポイント　　8日東証グロース市場250指数現物終値
767.46ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
755.00ポイント　　9日夜間取引終値
750.20ポイント　　5日移動平均
745.36ポイント　　25日移動平均
732.29ポイント　　200日移動平均
729.50ポイント　　一目均衡表・基準線
728.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
723.71ポイント　　75日移動平均
723.26ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
713.00ポイント　　一目均衡表・転換線
701.15ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
700.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
679.05ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース