【エルサレム＝福島利之】イスラエルは、米国のトランプ大統領によるイランへの攻撃停止に支持を表明したものの、戦闘を継続したいのが本音だ。

イランは核や弾道ミサイルの開発を放棄しておらず、脅威は消えていないとみているためだ。ただ、足元では戦費が重くのしかかり、出口の見えない戦闘に国民の厭戦（えんせん）ムードが高まりつつあった。

兵員不足深刻

イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は８日、２週間の停戦を「支持する」とし、「米国は今後の交渉で目的達成に尽力する」との声明を出した。

２月末の開戦時は、米国とほぼ同時の発表だったが、今回はトランプ氏の発表から５時間以上遅れた。イスラエルにとって、望まない停戦だということをうかがわせた。

ネタニヤフ氏は「イスラエルが存立するため脅威を取り除く戦いだ」と国民を鼓舞してきた。ただ、戦闘が長引き、イランからの弾道ミサイルが１日に何度も飛来し、国民は防空壕（ごう）への避難を余儀なくされている。予備役兵士の招集は数百日間に及び、兵員不足も深刻だった。国民や経済は疲弊し、戦闘継続は厳しい状況となっていた。

ネットメディア「Ｙネット」によると、戦闘の費用は月６００億シェケル（約３兆円）と見積もられ、戦争に伴う生産損失が月３００億シェケル（約１兆５０００億円）に上る。ハイテクや軍事産業で好況とはいえ、戦費が財政に重くのしかかっている。

反戦デモも

世論も変化しつつある。「民主主義研究所」の調査によると、開戦当初はユダヤ系の９３％が対イラン軍事作戦を支持していたが、３月末には７８％に下落。国家安全保障研究所の調査では、「イランの体制に打撃を与えられる」との回答は開戦当初の６９％から、３月末には４３％に減少した。

反戦や反政権を訴えるデモも盛り上がりつつある。エルサレム中心部では４日夜、数百人が集まり、「戦争をやめろ」「ネタニヤフのためだけの戦争だ」と停戦を訴えた。秋までに国政選挙が予定される中で、ネタニヤフ氏は世論への配慮も迫られている。

街に静寂 イラン国民安堵

米国のトランプ大統領が予告したエネルギー施設への大規模な攻撃を目前にしていたイラン国民は８日、停戦合意のニュースに接し、安堵（あんど）の表情を浮かべた。

８日午前７時過ぎ、国営テレビが停戦合意を伝えた午前５時のニュース映像のリンクが国民の携帯電話にメッセージで届いた。

「トランプ（米大統領）がイランに敵対的なレトリック（修辞）を屈辱的に後退させました」。キャスターはこう述べて、停戦に合意した最高安全保障委員会（ＳＮＳＣ）の声明を読み上げた。

首都テヘランの主婦（４２）は「家族と平和に暮らせる日常の生活がいい。イランがこれほど持ちこたえるとは思わなかったが、力があっても制裁はいやだ」と胸をなで下ろした。

テヘランでは、連日続いた爆撃音が消えた。ＳＮＳＣが「詳細に関する最終的な勝利まで忍耐が必要」だとして国民の結束を呼びかけたため、街は静寂を保った。

政権支持派で戦闘継続を訴えていた北部カラジの男性（３６）は電話取材に「最高のニュースとともに目を覚ました。イスラエルに橋が破壊され、発電所も攻撃されるところだった。平和が続いてほしい」と語った。（国際部 吉形祐司）

支持離れの兆し 米が妥協…上智大教授 前嶋和弘氏

トランプ米大統領はイランを「石器時代」に戻すと脅すなど、何をするかわからない姿勢を見せていたが、これはいつものトランプ流の「交渉術」だった。イランが応じず引き際を見失っていた中、パキスタンの尽力もあって、何とか停戦にこぎつけたのだろう。

トランプ氏が戦闘停止に応じたのは、ガソリン価格の高騰による支持層離れの兆しや、５月の訪中もあり、イラン問題を早めに終わらせる必要があったためだ。今後の交渉のためにも米側が折れた方がよいと判断したのかもしれない。

戦闘終結に向けた協議では、トランプ氏がメンツを保ちつつイランと妥結できるかどうかがポイントになる。イランへの賠償金支払いなど、自身の支持層に勝利したと示せない条件では合意できず、交渉は難航が予想される。

トランプ政権はイスラエルを強く支持するキリスト教福音派に支えられており、本質的にイスラエルを無視できない。今回の攻撃で米国の威信は落ち、国際社会の目は厳しくなった。それでも、イスラエルや支持層が協議に不満を示せば、トランプ政権は再攻撃に傾く可能性もある。（聞き手・国際部 大我寛樹）

イラン 海峡に影響力保持…防衛省防衛研究所研究員 吉田智聡氏

イランは消耗戦に持ち込み、米国に厭戦（えんせん）気分を漂わせることができた。勝利宣言できる有利な状況に達し、潮時と判断したようだ。最高指導者と多くの幹部を失っており、軍の体制を整える必要もあった。パキスタンを仲介役に、中国がイランを後押しした可能性がある。

停戦協議は難航する可能性が非常に高い。恒久停戦や、賠償の穴埋めにホルムズ海峡で徴収する通航料を充てる枠組みづくりで意見をすり合わせることはできても、イランの核・ミサイル開発、代理勢力支援の継続を巡り議論は平行線をたどるとみられる。

イスラエルはレバノン攻撃を停戦の対象外と主張しており、イランが全ての戦線で攻撃停止を米イスラエルに求めた場合、停戦が順守されない可能性がある。停戦をご破算にしたいイスラエルの裏の狙いといえる。イエメンの武装組織がイスラエル攻撃を停止するかどうかも不透明だ。

ホルムズ海峡にイランが影響力を行使できる状態は実態として解消されていない。それがニューノーマル（新たな通常）となり、各国は安全保障と経済政策の再考を迫られている。（聞き手・国際部 水野翔太）