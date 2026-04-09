■MLB ブルージェイズ4ー3ドジャース（日本時間9日、ロジャース・センター）

ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのブルージェイズ戦に“1番・投手兼DH”でスタメン出場し、3打数ノーヒット（四死球2）。6試合ぶりの無安打となり、投手としては6回96球を投げ4安打1失点（自責0）も2連勝は叶わなかった。ドジャースは痛恨の逆転負けで連勝は「5」でストップした。

初回の第1打席は先発のD.シースを相手に、カウント3−1から四球で一塁に出塁。レギュラーシーズンとしては、昨年8月25日のパドレス戦から続いている連続試合出塁を自己最長の「43」に更新。イチロー氏（当時マリナーズ）が2009年に記録した日本人最長に並んだ。

投げては6回96球を投げ1失点（自責0）の好投。勝ち投手の権利を得てマウンドを降り、昨季から25回1/3無失点で、日本人の先発投手の連続無失点記録を更新した。

第2打席（3回）は空振り三振。2死一塁の場面で迎えた第3打席（5回）は死球。続くK.タッカー（29）は遊ゴロで無得点に。中盤の打線はF.フリーマン（36）、W.スミス（31）のタイムリーで3−1とリードした。

だが大谷の降板後、7回に2番手J.ドライヤー（27）が連続タイムリーを浴び、同点とされ大谷の勝ち星が消滅。8回はB.カスペリアスが四球とヒットで1死一・三塁のピンチを招くと、一塁ランナーの盗塁でW.スミス（31）の悪送球により勝ち越しを許してしまった。

大谷の第4打席は遊ゴロ。1点を追う9回の第5打席は先頭で打席に立ち、見逃し三振に倒れた。