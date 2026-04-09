◆米男子プロゴルフツアー メジャー初戦 マスターズ 練習日（８日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）８日＝星野浩司】初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）は開幕前日の８日、パー３専用コースの９ホールで行われるパー３コンテストに出場した。

４番、７番で１メートルに寄せる好ショットでバーディーを奪ったが、８番ではティーショットを池に打ち込んでボギー。１オーバーで終えたが「めちゃくちゃ楽しかった。練習ラウンドでは（高速グリーンなどコースが）難しいし、そのことばかりで頭がいっぱいだったけど、リフレッシュできて気持ちが軽くなった」と笑みを浮かべた。

元世界ランク１位でマスターズ３度制覇のニック・ファルド（英国）と同組でプレー。片岡は「そこに組をねじこみました。一緒に回れて光栄です」と強い希望がかなった。ティーショットを終えて歩き出すと、片岡のウェアに付いてるスポンサーのロゴマークの多さに興味津々。「『メニー、メニースポンサー。１８個！」と言われて、訳わかんないとこまで体を触られた」とレジェンドと交流を明かした。

コンテストでは、父・誠之（せいし）さん（５５）がキャディーを務めた。プロでは初タッグで、最終９番では誠之さんもティーショットに挑戦。結果は池ポチャだったが、初オーガスタで父子の最高の思い出を作った。片岡は「（実家が）北海道なので、普段はなかなか会えない。ラウンドも１５年くらい一緒にしていない。フェアウェーを一緒に歩くのもすごく久しぶり。最初で最後の親孝行です（笑い）」とうれしそうだった。