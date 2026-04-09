◆米大リーグ ブルージェイズ４―３ドジャース（８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場し、６回９６球を投げて４安打１失点（自責０）２奪三振、最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）と好投。リリーフが打たれて２勝目は消えたが、開幕から２登板で防御率０・００をキープした。

マウンドに上がる前の初回先頭の第１打席は四球。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁が「４３」となり、イチロー（マリナーズ）が０９年４月２８日（同２９日）〜６月１４日（同１５日）に作った日本人記録に並んだ。

試合後、この記録については「単純にもらう四球が多いので、試合では伸びてるのかなとは思いますけど。もらえるものはもらうし、ストライクが来たら打つし。そういうシンプルな考え方でいきたいなと思います」と振り返った大谷。「まあ四球は好きなので。くれる分にはもらうし、ストライクが来れば振るし。シンプルに何も考えずに、作業だと思って打席に立ってればいいと思ってます」と話した。

投げては初回に１死一、二塁のピンチを迎えたが、サンチェスは三邪飛に打ち取り、２死一、二塁で岡本和真内野手（２９）も１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球で空振り三振。無失点で切り抜けた。

３回は１死からバーショに四球を与え、捕逸で二塁に進まれると、２死二塁から４番サンチェスに左翼線への適時二塁打を浴びて先取点を許した。投手としての連続無失点は２４回２／３でストップし、ダルビッシュ有と岩隈久志の持つ日本人記録の２５イニングには「１／３」届かなかった。