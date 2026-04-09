タレントでエッセイストの岡田美里が、娘たちと親子ショットをアップした。

８日までに自身のインスタグラムを更新し、「娘達を誘ってコンランショップへ行きランチしました。３人揃ったのは久しぶりなのにさっき学校から帰ってきた夕方みたいな会話になるのが娘」と母娘の時間を楽しんだという。「ＴＥＫＬＡのタオルコーナーが出来ていたこと、フランスのルームフレグランスにも惹かれて。花瓶もたくさん並んで春爛漫を感じ、東京の家のリフォームの下見したり、キタニに寄ったりインテリアはやっぱり楽しかった」と満喫し、長女・菊乃さんと次女の女優・堺小春とのオフショットを投稿した。

フォロワーは「愛娘さん、ミリさんに似てお綺麗ですね」「こはるちゃん、学生さんみたいに可愛い」「なんて華やかなんでしょう」とほれぼれ。

岡田は１９８９年に正章と結婚し２女をもうけるも０１年に離婚。０３年にスポーツインストラクターの男性と再婚し０８年に離婚。還暦の２２年５月に一般男性と再々婚したことを発表した。娘の小春はＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」などに出演。私生活では２１年９月に結婚を発表し、今年１月１日に「この度、私事ではございますが、離婚いたしました。お互いの幸せを考えた末に出した決断です」と報告した。