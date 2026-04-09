KDDI「架空取引2461億円」発覚のきっかけは盒鏡寝馗垢琉豸世世辰拭々告代理事業の急成長に示していた懸念
通信大手KDDIの子会社で巨額の不正会計が発覚した。3月31日に公表された特別委員会の調査報告書によると、子会社のビッグローブと孫会社のジー・プランが計上してきた過去7年間の広告代理事業の売り上げのうち、実に99.7％にあたる2461億円が架空取引によるものだった。
言わずと知れた通信大手（同社SNSより）
「あまりにも伸びているので怖い」
「架空取引を主導したのは、ジー・プラン元部長のA氏と部下のB氏。彼らは、広告主からの委託が無いにもかかわらず存在するかのように装い、複数の代理店を介在させて資金を還流させていた。新しく始めたインターネット広告代理事業で生じた赤字を補填するため、この循環取引に手を染めたといいます。A氏は社内で表彰を受け、取引先から約3000万円の飲食費の提供を受けていたことも判明しています」（経済部記者）
事態発覚のきっかけは、郄橋誠会長（64）の一言だった。昨年2月の経営戦略会議で、当時社長だった郄橋氏が広告代理事業の急成長について「あまりにも伸びているので怖い」「コンプライアンス的に問題ないか」と懸念を示したのだ。調査の結果、A氏とB氏は循環取引の事実を認め、懲戒解雇となった。経営責任として郄橋氏と松田浩(ひろ)路(みち)社長は報酬の30％を3カ月分返納するほか、不正が行われた両社の社長ら計6人が辞任した。
《この続きでは、不正会計の動機となった社内の要因、高橋氏の経営姿勢や報酬額など関係者が明かす評判や「社内風土」刷新の道筋などを報じている。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月9日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》
（森岡 英樹／週刊文春 2026年4月16日号）