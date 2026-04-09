◇インターリーグ ドジャース3─4ブルージェイズ（2026年4月8日 トロント）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手としては6回4安打1失点で、3回に失点し昨年8月27日レッズ戦の4回から続けてきた連続無失点は24回2/3でストップ。打者としては初回に四球で出塁し、日本人最長タイとなる43試合連続出塁とした。チームは逆転負けで6連勝を逃し、大谷も2勝目はつかめなかった。

試合後、投球内容を振り返り「できは良くなかったですけど、責任を持って球数をしっかり投げられたので、そこはよかったかなと思います」と語った。

続けて「状態は悪くはないかなと。投げ心地が良くなかったので、多少疲れはありますけど、その中でもそれなりに投げられたのは良かったなと思います」と一定の評価を自らに下した。

その上で、フォームが理由なのか、体調が理由なのかと問われ「どちらもでないですかね。遠征の最後で、デーゲーム寄りのゲームだったので、そういう意味では疲れは少しみんなあるとは思います」とし「そのせいなのかは分からないですけど、投げ心地が良くなかったので。そこは、次の登板までにしっかりと見直していきたいなと思います」と自己分析した。