「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、佐村さんの新著『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、書籍の一部を掲載する。

考えの浅い親は「否定する」のを恐れる

私たち赤ペン先生は、基本的には「違うよ」「ダメだよ」といった言葉は使いません。赤ペン先生の方針としても、「子どもを決して否定しない」考え方が周知徹底されています。

それでも、私があえて「ここが違うよ」と伝えることがあります。それは、明らかに間違って覚えている知識、事実を指摘するときです。

例えば、以前こんな答案がありました。高学年の漢字の書き取りで「故」という字を書く問題です。「故」の右側の部分は「攵」ですが、ある子どもはその部分だけ雑な字で「欠」と書いていました。自信がなくて適当に書いたのだとすれば、そこは一度、正しい字形を認識しなおす必要があります。

そこで私は「ここが違うよ」と書き込みました。ここで「おしい！」を使わなかったのは、事実として「違う」ことを、はっきり伝えたかったからです。

子どものミスをフォローするつもりで「よくある間違いだよね」などと流してしまっては、その先もずっと間違えたままになってしまいます。

特に高学年の子どもであれば、自分の間違いに向き合えるだけの心の成長がある。そう信頼しているからこそ、時には一歩踏み込んだ指摘を行っています。

99.9％ほめているから、0.1％の指摘が響く

このように、やや強めの指摘をするときに大切なのは、「ここが」と場所を特定することです。全否定に聞こえないように、「あなたの書いた文字の、この部分だけが違うんだよ」とピンポイントで伝えます。

そして、必ず「ほめ」とセットにすることを忘れません。先ほどの「故」の答案でも、他の漢字のはねの部分はとてもきれいに書けていたので、「はねがバッチリ！」と大きくほめました。

おうちで子どもを指導するときも、「ここは違うけれど、ここはできている」とセットで伝えることが大切です。

その際は、「できていないこと」が「できていること」以上にフォーカスされないように、「ほめ」の部分を先に伝えるようにしましょう。このバランスと順番があるからこそ、子どもは指摘を素直に受け入れることができるのです。

さらに言えば、日ごろからたくさんほめて、ありのままの子どもたちを肯定してこそ、たまにある「ここが違うよ」が子どもたちの心に響くのだと思います。ぜひ、この両輪を意識してみてください。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）