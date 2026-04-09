宿敵「東フランク王国」へ接近し始めたビザンツ帝国…南イタリアの支配のためにオットー大帝が見つけた「絶妙な落としどころ」

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第72回

『教皇による過剰な「オットー礼賛」…教皇権の優越を狙うヨハネス13世の“陰謀”と中世最大の偽書「コンスタンティヌス大帝の寄進状」』より続く。

ビザンツ帝国との友好

ラヴェンナ教会会議にはビザンツ帝国の使節も顔を出している。ビザンツ皇帝ニケフォロス2世はオットーのラヴェンナ入りに並々ならぬ関心を抱いていた。

ビザンツはラヴェンナの領有権を放棄したわけではない。そこに東フランクの王がやってきて教会会議まで開いている。それにこの東フランク王は南イタリアのカプア、ヴェネベント、サレルノ諸侯領に対してまで主人面しているというではないか。南イタリアはビザンツの領土である。オットーの南進は紛れもなくビザンツ帝国への侵略である。これはゆゆしき事態だ。きっと糾明せずにおくものか。

一方でニケフォロス2世の目下の最大の関心事は、イスラームの侵攻をいかに食い止めるか、ということであった。ここ数年の間、クレタ、キプロス、ギリシャ、シリアはなんとか奪還することができたが、964年のシチリア攻撃は悲惨な結果に終わっている。イスラームを食い止めるために、東フランクと手を結ぶのが得策であるのかもしれない。

ニケフォロス2世はこうした和戦両様の構えで使節を派遣してきたのである。

オットーもまたビザンツとの友好に興味を持つ。南イタリア進出を円滑に進めるためである。

そしてオットーはビザンツとの友好を進めるために、息子オットー2世とビザンツのしかるべきプリンセスとの縁談を画策する。相手はビザンツ皇帝ニケフォロス2世の義理の姪で先の皇帝ロマノス2世の娘アンナである。

オットー2世の皇帝戴冠式

この縁談を進めるにはオットー2世の称号が問題となる。息子にも東フランク王ではなく皇帝という肩書が欲しい。そこでオットーは息子をイタリアに呼び寄せ、共同皇帝に即位させようとしたのである。ビザンツとの釣り合いをとるためである。

要するにオットーは息子のオットー2世の縁談と、オットー自身の皇帝位とニケフォロスのそれとを互いに承認することをセットにしてビザンツとの交渉にあたるのである。

かくしてオットーは967年11月、東フランクから呼び寄せた12歳の息子オットー2世、皇妃アーデルハイトともどもローマに入城した。

オットー2世の皇帝戴冠式は何の支障もなくサン・ピエトロ大寺院において、教皇ヨハネス13世主導で挙行された。

ちょうどこの頃、ビザンツ帝国が領有を主張していた都市ヴェネチアがオットーの支配下に入った。ヴェネチアはオットーの宗主権を認め、ロンバルディア通貨で年25ポンドの租税を払うことに同意した。これでヴェネチアはラヴェンナの港を手に入れ、中世東方貿易の中継地域であるレバントと東フランク間の流通の物資積み替え地としてますます重きをなすというわけである。

このようにオットーは息子の嫁取りのために着々と手をうつ。

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