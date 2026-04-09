「桑田にすまんという気持ち」清原和博が２年夏の甲子園決勝で敗れたあとに明かした「胸の内」

プロ野球史上最大のミステリー「KKドラフト」から41年、いま初めて明らかになる物語――。あのとき、球界に渦巻く虚々実々に翻弄されたのは桑田真澄と清原和博だけではなかった。脚光を浴びた2人の周縁で、誰が動き、誰の運命が書き換えられたのか。本当の主役は誰だったのか。

連載『1985 英雄たちのドラフト』

第１回「ネアカ軍団」（後編）

【前編記事】「高校球児はネクラ集団」…タモリが揶揄した高校球界に突如現れた「ネアカ軍団」の快進撃

「２番じゃいけないんです」

前年1983年の夏の甲子園は、４番でエースの水野雄仁を擁し、史上初となる「夏春夏」の３連覇を目指す池田（徳島）が本命と目されていた。

しかし、その水野を準決勝で打ち負かし、決勝でエース・三浦将明を擁する春の準優勝校、横浜商（神奈川）を下して全国制覇をさらったのが、地元大阪のＰＬ学園だった。

原動力となったのは、背番号11を背負った１年生の桑田真澄と、同じく１年生で４番を打った清原和博の「ＫＫコンビ」である。清原は決勝の横浜商戦で先制の本塁打を放ち、桑田に至っては２回戦の中津工（大分）、準決勝の池田と２本の本塁打を放った。

春夏連覇が期待された84年のセンバツでは、決勝で初出場の岩倉（東京）に敗れ涙を呑んだが、雪辱を期して臨んだ夏の大阪府大会は圧倒的強さで勝ち進み、夏春夏の３大会連続で甲子園出場を決めた。

甲子園でも強さは衰えず、緒戦は常連校である享栄（愛知）を相手に先発全員18安打と猛威を振るい、清原一人で３本塁打、投げては桑田が６回までノーヒットに抑え、３安打11奪三振完投、14対１の大勝を収め、Ｖ２に向けこれ以上ないスタートを切った。

２回戦も明石（兵庫）に９対１の大勝。３回戦はセンバツで延長までもつれた都城（宮崎）を相手にこれも９対１と難なく勝利を収め、ベスト８に進出。

しかし、ここから苦闘が始まる。古豪・松山商（愛媛）との準々決勝では桑田が連打を浴び１点を献上。５回に同点に追いつき、７回に桑田自身が右中間真っ二つの二塁打で逆転、２対１の接戦を制した。

金足農（秋田）との準決勝はさらに苦しく、初回に先制され、同点に追いつくも、７回に連打を浴びて勝ち越される。敗色濃厚となった８回裏、またも桑田のバットが火を噴き、甲子園通算５号となる逆転２ラン、３対２で薄氷の勝利を拾っている。

二試合続けて、自身の打撃で勝利を掴んだ桑田のコメントには悲壮感が漂っている。

「２番じゃいけないんです。また２番（センバツ準優勝）になったら、今までやってきたかいがない」（『日刊スポーツ』1984年８月21日付）

かくして、ＰＬ学園対取手二高、「管理野球対ネアカ軍団」による決勝戦となったが、勢いの差は如実で、上級生ながら胸を借りる立場の取手二高は心理的優位に立っていた。

「スタミナは心配ありません。（中略）相手がＰＬなんだから思い切りいきます」（石田文樹のコメント／同）

「ＰＬは桑田はいいから、どんな展開になるか分からないけど、最後だから思い切ってやるだけ」（吉田剛のコメント／同）

一方、当時のＰＬ学園監督・中村順司のコメントは、もはや指導者のそれとは程遠い。

「ウチは打線が狂っているし、向こうは勢いに乗っている。あすは小差の戦いになるだろう。桑田にはどうしても頑張ってもらわねばならない。打線が少ないチャンスをものにして早く点を取り、桑田を楽にさせてほしい」（同）

決勝戦後の桑田父の言葉

それでも、決勝は壮絶な死闘となった。

勢いそのままに、初回から取手打線が桑田に襲いかかり２点を先取。取手二高のエース・石田は打たせて取るピッチングで、ＰＬ打線に付け入る隙を与えない。

６回裏、桑田の二塁打をきっかけにＰＬがチャンスを掴む。内野陣の乱れに乗じて１点差に詰め寄る。

その裏、取手二高の主将・吉田剛が桑田のストレートを狙い打ち、レフトスタンドに２ランを叩き込む。４対１。このとき、中１だった筆者も「これで勝負あった」と思った。日本中がそう感じたに違いない。

しかし、ＰＬが土壇場で底力を見せる。

８回裏に守備の乱れもあって１点差まで詰め寄ると、９回裏、先頭の清水哲がレフトスタンドに同点本塁打。まさかの延長戦突入である。

それでも、ネアカ軍団に悲壮感はない。

「相手は逆転のＰＬだっぺ。これから楽しみな延長戦だ」（『スポーツニッポン』1098年８月22日付）という、監督・木内幸男の叱咤に押されるように、延長10回１死１・２塁で、捕手・中島彰一が桑田のインハイを捕らえ勝ち越し３ラン。さらに、エースの石田、中堅の塙博貴が連打を浴びせ一点追加。８対４。満身創痍の桑田をマウンドから引きずり下ろし、茨城県勢初の深紅の優勝旗を手にした。

「雨で中止になってほしいという心のスキがあったのかもしれません」（桑田真澄のコメント／同）

「今日はチャンスに２三振もやり、桑田にすまんという気持ちでいっぱい」（清原和博のコメント／同）

「何の苦労もしていません。毎日毎日野球を楽しんで来たんですから。まだ夢のようで信じられんが、子供たちの力で勝ったんです」（木内幸男のコメント／同）

桑田真澄の父親である、桑田泰次のコメントもある。

「ツメを痛めながら投げ、そして打たれる息子を見るのはつらかった。きのう（20日）学校で会った時、“２度死んだのだから思い切ってやれ”と言ったんですが……」（『日刊スポーツ』1984年８月22日付）

ネアカ軍団の勢いは意外にも、秋になっても止まらなかった。

取手二高とＰＬ学園の両雄は、奈良国体の公開競技である高校野球の決勝戦で再び相まみえた。「さすがにＰＬが甲子園の雪辱をはたすだろう」と多くの識者が思ったはずだが、そうはならず、乱打戦の末に５対４で、取手二高が返り討ちにしている。

そのせいというわけでもないのだろうが、「管理野球の権化」とも言うべき広岡達朗も、翌1985年限りで西武ライオンズの監督を退任。二度とユニフォームを着ることはなかった。

「取手の人たちにはボクらにない何かがあった」（桑田真澄のコメント／『スポーツニッポン』1984年10月17日付）

翌年、世間を騒がせるプロ野球ドラフト会議は、実はこの敗北がきっかけとなっているのかもしれない。

【毎週水曜日更新】４月15日配信の第2回に続く

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