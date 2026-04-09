強者が弱者を助けない日本社会、「知能の低さ」や「境界知能」がレッテル貼りに使われる現実

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

発売即重版が決まった話題書『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています）

強者が弱者を助けない社会

例外はありますが、境界知能の人たちは、知的機能でマイノリティであるだけでなく、情報や経済面においても弱者であると言えます。日本社会では困っていても目立ちづらく反論できない人を「自己責任」として切り捨てる傾向が強いように思います。

いじめの被害にあった子どもが、ネット上では強者のつもりになって自分と意見が異なる人を見下して、「知能が低い」とか「境界知能」という単語を出して中傷するなど、差別的に使用されることもあります。

政策としての理解増進

機能障害をもとにして、知的障害者の診断範囲を広げるような動きが進んでいますが、診断モデルを止めることになり現実的には難しいと考えざるを得ません。

また、教育関係者においても、障害のある人の「囲い込み」を進めるだけでは本来の問題解決にならないという考えもあります。

「支援を受ける、受けられない」の2択ではなく、支援を受けられない人の中に「理解と配慮」が必要な人もいるという3択の考え方を社会で浸透させていくのが現実的だと考えています。境界知能の人全員を支援対象にするのは、予算の問題だけでなく、国民の理解が得られにくいでしょう。

境界知能の人は、マイノリティではありますが、誤解と偏見が根強いため、「境界知能理解増進策」といった条例などを検討するのもよいかもしれません。

療育手帳制度の問題

「療育手帳」は、（身体／精神障害とは異なり）各都道府県による非法定手帳ですので、各都道府県政令市独自で対応することが（理論上は）可能です。事実、北海道と兵庫県は、既に療育手帳に発達障害を含めて判定しています。

一方、法的な根拠は希薄ながらも厚労省の通知で同制度は開始されていますので、他都府県との一定の整合性は考慮しないと、「不公平感」がもたれることになります。

療育手帳を全国で統一すると何が起こるのかといった研究も行われており、研究結果をふまえて、国がどういう法的根拠をもった施策を打ち出すのか注意深く見守りたいと思います。

さらに「日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」」では、7人に1人いるとされ、知的障害と平均値のボーダーにある境界知能の実態に迫っていく。

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