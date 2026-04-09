イランのガリバフ国会議長は8日、アメリカとの停戦合意の枠組みとなる10項目のうち、3つの項目で違反があったと主張しました。イスラエルによるレバノンへの過去最大の攻撃などが違反行為に当たるとしています。

イスラエルは8日、レバノンのベイルートなどでイスラム教シーア派組織ヒズボラの司令部を狙い、戦闘開始以来、最大規模の攻撃を行いました。レバノン当局によりますと、8日だけで少なくとも254人が死亡したということです。

こうした中、イランのガリバフ国会議長が8日、「アメリカとの10項目の合意の枠組みのうち、3つの項目で違反があった」との声明を発表しました。

イスラエルによるレバノンへの攻撃に加えて、停戦発表後もイランの領空に無人機が侵入したこと、そしてトランプ大統領がイランのウラン濃縮の権利を否定したことの3つを挙げています。ガリバフ氏は「交渉のための重要な基盤が明白に侵害されている」とし、このような状況では双方による停戦や交渉は厳しいと非難しています。

一方、アメリカ側ですが、トランプ大統領が8日、SNSでイランの核開発をめぐり「ウランの濃縮は行われない」と強調したほか、ホワイトハウスのレビット報道官も会見でレバノンへの攻撃停止は、停戦合意に含まれないと明言するなど、イラン側の認識と食い違っています。

レビット氏はまた、イランが濃縮ウランの備蓄を引き渡す意向を示しているとの認識を示しました。レビット氏は、イランとの1回目の協議がパキスタンで現地時間の11日に行われる予定で、交渉団はバンス副大統領が率いると明らかにしましたが、先行きは不透明な情勢です。