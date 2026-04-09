障害者は「手帳を持っている人だけではない」ということをご存知ですか？

7人に1人、日本に約1700万人いるとされる「境界知能」の人たち。

言語化が苦手、仕事の段取りを覚えられない、行動がワンテンポ遅い、対人関係の距離感が極端、金銭管理ができない、ダマされやすい……困っているのに気づかれなかった人々の実態とは？

発売即重版が決まった話題書『境界知能の人たち』では、当事者を見てきた第一人者の医師が、全体像をわかりやすく解説する。

（本記事は、古荘純一『境界知能の人たち』の一部を抜粋・編集しています）

障害者は手帳を持っている人だけではない

境界知能の子の診断名を「障害」とするには障壁があります。

また、現実的ではありませんが、機能障害があり困難さをかかえる（disability）という意味での障害と考えて、支援や配慮は求められるのでしょうか？

政府広報オンラインでは、このように述べています。

障害者差別解消法は、平成25年（2013年）6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。この法律では、行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするものとしています。

なお、ここでいう「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人（発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます）、そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。（中略）

〔不当な差別的取扱いとは〕障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、サービスなどの提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障害のない人と異なる取扱いをして障害のある人を不利に扱うことをいいます。障害者差別解消法では「不当な差別的取扱い」を禁止しています（傍線は引用者による）。

ポイントは、障害者手帳を持っていなくても申請ができることです。ただし、境界知能を「障害者差別解消法」の枠組みに組み込むのかどうかの議論は残ります。

その法的根拠となるのは、障害者基本法です。この法律は昭和45年に施行され、最終改正が平成25年になっています。そこでの定義（第2条）を示しましょう。

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

知的障害者は、この法律でいう障害者に含まれます。「その他の心身の機能の障害」がポイントになります。

その前の3種は医療的な診断名に基づく障害なのですが、「機能の障害」は診断ではありません。

後に続く「社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」をふまえると、境界知能であって「継続的に」「相当な制限を受ける状態」であれば、合理的配慮の対象ととることもできそうです。

さらに「日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」」では、7人に1人いるとされ、知的障害と平均値のボーダーにある境界知能の実態に迫っていく。

【つづきを読む】日本に1700万人いるとされる「境界知能」の人たち…当事者を見てきた医師が明かす「その実態」